Se fue a vivir a Andorra con las ganas de iniciar un recorrido por distintos países del mundo, pero el plan de vida nómade estuvo a punto de colapsar antes de empezar.

escuchar

La decisión fue bastante jugada. No recuerda bien cómo ni qué fue lo que la llevó a comprarse ese pasaje de avión que la llevaría a un lugar desconocido. Solo sabía que tenía que hacerlo. Atreverse. Si se quedaba en el mismo lugar iba a tener solo más de lo mismo. Incertidumbre. Algo de aburrimiento. Sensación de que “acá no pasa nada”. Y eso era un montón. Sobre todo para una chica joven, urbana, que vivía sola desde hacía nueve años, cuando con apenas 19 se decidió a dejar el hogar familiar en Santos Lugares para irse a vivir a un departamento en Devoto, llena de ganas de aprender a arreglárselas por sí misma.

Esa condición tan necesaria para lograr los sueños

Independencia. Esa es una palabra que para Daphne Zanca representa lo más preciado. La necesitó para poder seguir sus sueños, tener el coraje y la disposición para buscar su camino. Esa búsqueda la llevó a su momento presente. Vive en Andorra, ya hace un año, trabaja gerenciando un pool de restaurantes de montaña, pero su plan, a futuro es salir a conocer otros países y rincones del mundo.

El Puente de París, uno de los iconos de la capital Andorra la Vella. Lostraveleros

Eligió Andorra porque el país ofrece a los extranjeros la posibilidad de residir y trabajar aunque no tengan pasaporte europeo. Así fue que visitando páginas y grupos de argentinos en el exterior descubrió el dato y, además, empezó a buscar trabajo. A Daphne se le dan bien las relaciones interpersonales. Tiene una forma de hablar y de presentarse elegante, afable y amable. Además, contaba con años de experiencia en el rubro gastronómico. En Buenos Aires fue desde camarera, a recepcionista a encargada de restaurantes. Esas cualidades y la experiencia de años de haber trabajado en el rubro, le sirvieron para conseguir la oportunidad esperada para decidirse a emigrar con la seguridad que da tener alojamiento y, especialmente, un trabajo.

Un país que le dio la bienvenida

Desde hace un año, si bien el trabajo está sujeto a las temporadas de esquí y deportes de montaña, se desempeña como subencargada de un grupo de locales gastronómicos en un resort de esquí. El pequeño país, situado entre España, más precisamente Cataluña, y Francia es un destino que atrae a esquiadores de todo el mundo. El idioma que más se habla es el catalán y, luego, el francés. Pero Daphne se maneja en castellano. Y aprendió a entender el catalán. Con los turistas habla en inglés.

Con colegas de trabajo y amigas esquiando Gentileza

“Por suerte se me dio muy bien, en el sentido de que conseguí trabajo desde Argentina, me dieron alojamiento y hasta hace una semana viví en un hotel, con gente que iba a trabajar conmigo. Me sentí bienvenida muy rápido. Pero sé que mi experiencia no fue lo que le pasó a mucha gente, por eso es como hay que tener mucho respeto de esto, decir, no es fácil venir a Andorra. Yo tuve esta suerte, pero la verdad es que mucha gente vino y se encontró con una realidad que sí cuesta bastante conseguir.”, reconoce.

Sin embargo, todo el presente que es un sueño haciéndose realidad, implicó un desafío que, de no superarlo a tiempo, hubiese alterado indefectiblemente el rumbo de los acontecimientos.

Una sucesión de episodios desconcertantes, atemorizante y, peor aún, paralizantes, irrumpieron en la cotidianeidad de Daphne un par de meses antes de subirse al avión.

“Para la época en que me estaba por ir de Argentina, hace un año, empecé a tener momentos en los que me sentía realmente muy mal. Como que ‘iba cayendo’ de apoco en que me iba a ir.”, recuerda. “No conocía previamente Europa, solo Uruguay, y a medida que iban pasando los días iba haciéndome consciente de que me estaba yendo a vivir a otro país, con todo lo que eso implica.”, detalla Daphne.

¿Y si dejaba todos sus planes de lado?

Hablando con una amiga y googleando reconoció los síntomas: muy probablemente lo que le pasaba eran ataques de ansiedad. Pudo ponerle un nombre, aunque no estuviera segura ni hubiera consultado con un médico, de que lo que su cuerpo y su cabeza estaban experimentando tenía una causa. “Empecé a sentir un miedo, que ahora me doy cuenta de que no era racional, acerca de cosas malas que me podían llegar a pasar estando lejos de mi país. Lo que me generaba como un poco de vértigo era como todo lo que me podía pasar cuando me fuera y estuviera lejos de mi gente.”, evoca.

Daphne sueña con recorrer el mundo Gentileza

Tan fuertes, intensos y angustiantes eran esos momentos que pensó que no iba a poder hacerlo. ¿Y si dejaba todos sus planes de lado? ¿Si se quedaba tranquila, si no pensaba en grande, mejor? ¿Era necesario lanzarse al vacío? ¿Dejar a sus amigos, despedirse de sus padres y de su hermano por quién sabe cuánto tiempo? Realmente lo pensó. Tal vez necesitaba pasar más tiempo en casa, ahora que había vuelto a vivir transitoriamente con los padres, después de haber vaciado el departamentito alquilado en Devoto.

Conversando con un amigo acerca de lo que le estaba pasando, él le sugirió que hablase del problema con gente especializada. Pero no tenía ni ganas ni tiempo, ni plata para ir a consultar un psicólogo. El viaje era inminente y empezar un tratamiento a tan poco tiempo de irse no terminaba de cerrarle como solución. El amigo le pasó un dato: una nueva plataforma online ofrece una suerte de asistencia o escucha empática. El famoso y siempre sanador “alguien con quien hablar”, podría brindarle una solución al menos en la emergencia.

La tecnología la ayudó

La plataforma se llama AquiEstoy.chat. Tiene un equipo de voluntarios entrenados en empatía y brinda acompañamiento vía un CRM de Whatsapp, para que las personas que acudan al chat puedan recibir apoyo de manera fácil, anónima, rápida y gratuita. Es una plataforma central de mensajería que canaliza los mensajes de whatsapp con protección de datos, teléfono encriptado, y anónimo. Esto significa que, aunque para el usuario parece una conversación normal via Whatsapp la persona que responde del otro lado se sube a una plataforma (Twilio) logueándose con un usuario determinado donde las conversaciones son derivadas por la supervisión, enrutadas donde el usuario aparece con un pseudónimo de fantasía. La ayuda tecnológica y la comodidad de conversar desde cualquier lugar solo con su teléfono celular le pareció una buena idea a Daphne.

Y la cosa funcionó. “Vos hablás y enseguida te llega una respuesta automática, la respondés y si estás en el horario en el que funciona la asistencia, te deriva a una persona con quien vas a conversar; si no, te contactan más tarde.”, describe. “Me sentí acompañada desde un lugar de mucha comprensión, me escucharon y me dieron el tiempo para entender qué me estaba pasando. Y me gustó porque es algo súper accesible, que a mí me superó altamente las expectativas.”, agrega.

A veces no querés molestar pero te sentís sola y necesitás hablar con alguien Gentileza

Otras herramientas que la ayudaron a superar la ansiedad: hablar con amigos, escuchar frecuencias de relajación en Youtube o en Spotify, meditar y cuidar su cuerpo y alimentación. Para estar en forma practica la dieta del ayuno intermitente, es decir que no come nada durante su jornada de trabajo y al finalizar, regresa a su habitación y toma una merienda nutritiva. Durante 3 días a la semana entrena en su casa, algo muy sencillo, y luego se va a dormir leyendo un buen libro. Por supuesto, la amistad es el gran pilar de este momento de su vida. “Hay veces donde me junto con mis amigos y hacemos algún plan, dependiendo en qué época estemos, trabajar por temporada vuelve todo un poco versátil.”, narra.

La importancia de tener personas en quién confiar

También descubrió la importancia de tener una red de personas en las que confiar, elegir a quienes contar sus sentimientos y a quienes no. También, con el tiempo y ya estando en Andorra con gente de distintos países que salieron al mundo en busca de cumplir sus sueños, descubrió que a muchas personas que emigraron les pasó lo mismo y ahora está en contacto con ellos. Aprendió a ser más empática y a conocer mejor sus emociones, y a valorar todo lo bueno que le estaba pasando. “Ahora puedo ver lo que me pasa desde afuera, exteriorizarlo, y pedir ayuda cuando la necesito.”, resume. Descubrió, también, que no tenemos que poder solos con todo. Que es necesario pedir ayuda. “Aunque sentimos que nadie nos va a entender, siempre hay alguien que lo hace. Pienso que tenemos que hacernos el tiempo nosotros mismos para reflexionar y pensar. Y que también busquemos crear ese espacio con las personas que queremos, siempre y cuando sepamos que nos van a dar paz y no a empeorar la situación.”, recomienda Daphne. “Aprendí mucho también a cómo responderle a alguien que está teniendo ansiedad. Veo muy claro el antes y el después de mis respuestas para con los demás desde que me empezaron a pasar a mí”.

El plan de ser nómade por un tiempo

El plan es ser nómade por un tiempo Gentileza

Por el momento la idea de Daphne es quedarse en Andorra, un país donde se siente cómoda y bienvenida. Se está mudando a una habitación alquilada en la casa de una señora española, para tener un poco más de privacidad que la que tenía en el hotel. “Por ahora estoy acá pero no sé si me veo cinco años viviendo en Andorra, la verdad, aunque conocí mucha gente, especialmente españoles que vinieron por poco tiempo y se quedaron acá porque es un país muy seguro. En lo económico a mí particularmente me va bien, entonces estoy bien, pero bueno, no sé, la verdad es que el mundo está ahí y yo lo quiero conocer.”, piensa en voz alta. “No sé todavía de qué manera pero lo que sé es que me copa ser nómade por un tiempo. Este año viajé bastante, conocí Madrid, la Costa Brava, París, Luxemburgo y Bélgica, y cuando pase la temporada de invierno que es cuando más trabajo tenemos, no sé qué puede pasar. O adónde iré. Lo que sé es que ya no tengo esa ansiedad que me paralizaba y ya no me preocupo por cumplir mandatos.”, reconoce.

