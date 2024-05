Pidió dos pizzas en un centro de esquí y cuando vio el ticket quedó aterrado con el precio

Escuchar

Un usuario de la plataforma Reddit decidió subir a su cuenta una foto de una de las pizzas que comió y el valor que pagó por ella. La situación se dio en un centro de esquí ubicado en Aspen, Estados Unidos, donde las personas buscan el contacto con la naturaleza y, además, en un rato libre necesitan reponer energías al consumir algún alimento por la zona.

En este caso particular, el forista llamado @charliechando decidió comer dos pizzas en uno de los locales gastronómicos del centro de esquí, sin tener en cuenta cuál podía ser el precio de este producto tan reconocido en la Argentina, Italia y otras zonas donde uno puede deleitarse con una masa a la piedra o al molde, según su gusto.

Sin preguntar el precio de antemano, esta persona recibió los dos productos y quedó completamente indignado cuando le llegó el ticket de la compra. “¿Alguien quiere adivinar cuánto cuestan dos pizzas grandes en Aspen?”, deslizó en su cuenta para abrir el juego con otros usuarios.

La pizza que generó discordia en la plataforma Reddit Reedit

Acto seguido, el hombre mostró la pizza cubierta de queso en su totalidad y algunos retazos de jamón que le daban un toque especial. “91 dólares (80 mil pesos, a dólar oficial), más propina”, aclaró para resolver el enigma.

“El problema fue recibir un mensaje de texto después de la orden que decía que las tarjetas de crédito están autorizadas por un margen superior al total y se liquidarán con precisión al cierre del negocio. Al revisar mi cuenta bancaria, me cobraron 137 dólares (120 mil pesos, a dólar oficial)”, detalló el usuario sobre el costo final de las dos pizzas -de las cuales mostró solo una- y generó un fuerte debate en los comentarios.

Con el foco puesto en el importe total y sobre todo en la calidad del producto, los comentarios apuntaron contra la ingenuidad de esta persona en no consultar con anterioridad el precio de cada pizza.

“¿Podés pedirle a la compañía de tu tarjeta una devolución de cargo o algo así? Esto parece una completa estafa. No me importa dónde estés, no debería costar más de 10 dólares por dos pequeñas pizzas”; “No es por criticar, pero esa pizza se ve atroz”; “Esta es una de las pizzas más tristes que he visto en mi vida” y “Como nativo de Colorado, me siento obligado a disculparme. Es totalmente triste lo que vi. Queremos que la gente disfrute de nuestro estado y se vaya con grandes recuerdos”, fueron algunas de las menciones de un posteo que rápidamente se hizo viral.

Tras este intercambio de opiniones, el usuario detalló ítem por ítem cómo fue su ingrata experiencia en uno de los centros más reconocidos del mundo para esquiar y conectarse con uno de los deportes más atrapantes. Sin embargo, en el plano gastronómico, el usuario dejó plasmado en las redes sociales como el polo gastronómico del lugar claramente no estuvo a la altura de las circunstancias y le dejó un mal sabor de boca al ver la exorbitante cantidad de dinero que gastó por dos pizzas.

