Benjamín Vicuña invita a descubrir la elegancia silenciosa del lujo francés
El actor, embajador de la marca en la Argentina, recorrió con DS Automobiles su vínculo con el confort y la sofisticación cotidiana a bordo del DS 7, en una entrevista exclusiva en el DS Store Martínez.
- 3 minutos de lectura'
En un mundo donde el ritmo cotidiano exige cada vez más, el verdadero lujo es poder decidir como se vive cada momento. Bajo esa premisa, DS Automobiles eligió a Benjamín Vicuña como embajador de marca en la Argentina y lo invitó a una entrevista exclusiva desde el DS Store Martínez, donde el actor compartió por qué el confort y el silencio se convirtieron, para él, en la nueva definición de lujo.
Actor, padre y viajero incansable, el DS 7 es para Vicuña un espacio propio: un lugar donde bajar el ritmo, ordenar pensamientos y disfrutar del camino. A lo largo de la charla, reveló que cada trayecto cotidiano puede transformarse en una experiencia de sofisticación y bienestar, sin necesidad de caer en la ostentación. Para él, el auto deja de ser solo un medio de transporte para convertirse en un refugio.
Diseño parisino y tecnología al servicio de la calma
Con su diseño de inspiración parisina y materiales nobles, el DS 7 propone una experiencia que convierte cada trayecto en una pausa de calidad dentro del día. La tecnología puesta al servicio de la serenidad —con sistemas de asistencia a la conducción y una suspensión inteligente— permite que tanto la ciudad como la ruta se recorran con la misma armonía.
Ese equilibrio entre estética y funcionalidad es, precisamente, uno de los pilares que sostienen el vínculo entre Vicuña y DS Automobiles. Así como la búsqueda de la excelencia, la atención por los detalles y la convicción de que la sofisticación auténtica está en las cosas que mejoran la experiencia diaria. En el interior del DS 7, cada textura, cada terminación y cada desarrollo tecnológico están pensados para acompañar el movimiento natural de la vida contemporánea.
Además, el actor protagonizó del cortometraje “El Arte de viajar” para el lanzamiento el nuevo DS 7 E-TENSE, un híbrido enchufable 4x4 con el que la marca refuerza su estrategia de electrificación en el segmento premium. El corto mezcla suspenso y comedia mientras Vicuña vive un inquietante encuentro con la inteligencia artificial, explorando el vínculo humano-máquina y mostrando de paso la tecnología del auto: el sistema DS IRIS SYSTEM con pantalla táctil de 12″ y reconocimiento de voz, y un panel digital de 12,3″ que interactúa con el conductor.
El confort como nuevo lenguaje del lujo
Con DS Automobiles, cada viaje se propone como una experiencia sensorial de tecnología, silencio y refinamiento. La marca francesa insiste en una idea que atraviesa toda la charla con Vicuña: el nuevo lenguaje del lujo es el confort en cada trayecto, esa capacidad de transformar lo cotidiano en algo memorable sin necesidad de estridencias.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
- 2
Hace 50 años secuestraron y enterraron vivos a 26 chicos que iniciaron una fuga desesperada: “Si vamos a morir, será intentando salir”
- 3
Qué dice la psicología de las personas que no quieren salir en fotos grupales
- 4
Carlos Gutiérrez, veterinario, sobre el aire acondicionado y los gatos: “También pueden resfriarse”