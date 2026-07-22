Qué dice la psicología de las personas que no quieren salir en fotos grupales

En reuniones familiares, cumpleaños, encuentros con amigos o celebraciones laborales, siempre hay alguien que propone sacar una foto grupal y, mientras la mayoría se acomoda frente a la cámara, otros prefieren quedarse al margen o buscan cualquier excusa para no aparecer.

A simple vista, este comportamiento puede interpretarse como una señal de timidez, inseguridad o incluso falta de interés por compartir el momento con los demás. Sin embargo, la psicología sostiene que no existe una única explicación. De acuerdo con profesionales de la salud mental, la forma en que una persona se percibe a sí misma influye directamente en su disposición para posar frente a una cámara.

No siempre existe mala voluntad a la hora de negarse a aparecer en una foto (Foto: Pexels)

Quienes presentan una autoimagen negativa o experimentan un elevado nivel de autocrítica suelen sentirse incómodos al verse retratados, ya que temen no cumplir con las expectativas que tienen sobre su aspecto físico o la imagen que creen proyectar ante los demás. También puede aparecer el miedo al juicio externo. En un contexto donde las fotos suelen compartirse en redes sociales y permanecer disponibles durante mucho tiempo, algunas personas prefieren evitar esa exposición porque sienten que serán evaluadas o comparadas.

A su vez, el influencer y fotógrafo profesional, Willy García, explicó en un video compartido en su cuenta oficial de Instagram que en muchos casos el rechazo a las fotografías puede tener origen en una experiencia negativa previa. “Muchas veces no es que odien la cámara, es que su cerebro asocia la foto con una mala experiencia. Hay un choque entre lo que percibes por dentro y lo que ves en una imagen. En psicología eso se parece mucho a la disonancia entre la autoimagen y el resultado”, señaló.

Experto explica las razones por las que una persona puede sentirse incómoda al sacarle fotos

Según el especialista, esa sensación también puede verse reforzada por cuestiones técnicas propias de la fotografía. “La cámara aplana la profundidad y puede modificar algunos rasgos dependiendo del lente utilizado. Si se dan cuenta, la persona nunca dice: ‘La foto salió mal’, sino: ‘Yo salí mal en la foto’. Pero el problema casi nunca es la persona. Es el contexto, la iluminación, la dirección, la lectura de su lenguaje corporal y muchos otros factores”, explicó.