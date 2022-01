“Beso de la vida”: la conmovedora historia detrás de la imagen que, hace 55 años, ganó el premio Pulitzer

LA NACION

Hace casi 55 años, Rocco Morabito, un fotógrafo del Jacksonville Journal de Florida (Estados Unidos) se dirigía a cubrir un evento cuando fue testigo de un acto de heroísmo único. En menos de una fracción de segundo, logró capturar con su lente aquel momento milagroso que es conocido en la historia como “Beso de la vida” (Kiss of life) y lo consagró, en 1968, como ganador de un premio Pulitzer.

La historia en un segundo

La mañana del 17 de julio de 1967, en las inmediaciones de West 26th Street en la ciudad de Jacksonville, una cuadrilla de operarios de Jacksonville Electric Department estaba trabajando en los postes de electricidad cuando inesperadamente uno de ellos, Randall Champion, recibió una descarga eléctrica que lo dejó amarrado inconsciente colgando de su cinturón de seguridad. Con su mano, había agarrado accidentalmente un cable de alto voltaje y recibió la descarga de 4160 voltios que salió por su pie izquierdo, provocándole graves heridas.

Serie de fotos publicada en el Jacksonville Journal en las que Morabito capturó el impactante rescate

Sus compañeros alarmados por la escena acudieron en su ayuda. Uno de ellos, Joe Beasley, al ver a su amigo desmayado colgando del poste corrió rápidamente para socorrerlo, pero la desesperación le jugó una mala pasada y antes de llegar se resbaló y cayó al suelo. Otro, Jimmy Thompson, de 26 años, que estaba a un poco más de 100 metros, con mejor suerte, logró escalar el poste del que colgaba Champion a seis metros del suelo.

Cuando llegó a él, aunque la posición no fuese la más conveniente -reconocería luego-, al ver el rostro azulado de su colega recordó sus cursos de primeros auxilios y decidió practicarle reanimación cardiopulmonar para intentar salvar su vida. Sopló cuatro veces en la boca de Champion y logró que volviera en sí. Lentamente, con la ayuda de otro trabajador, lograron bajarlo, colocarlo en el suelo y esperaron que llegara la ambulancia para trasladarlo al hospital. Thompson había salvado la vida de Champion.

"Beso de la vida" ganó el Premio Pulitzer de 1968

“Si no lo hacías bien, el estómago se inflaba y no entraba aire a los pulmones. Le ponía aire tan fuerte como podía y a la vez, trataba de rodearlo y golpearlo en el pecho. Y, de repente, él volvió en sí”, dijo Thompson, tiempo más tarde, en una entrevista a First Coast News.

Rocco Morabito

Entre los espectadores que contemplaban atónitos la escena estaba Morabito, que de casualidad transitaba por la zona para cubrir una huelga en el Ferrocarril de la Costa Este de Florida. Guiado por su olfato periodístico, al ver el dramático rescate comenzó a tomar fotografías. Lo que nunca imaginó en ese entonces es que, con sus fotos inmortalizaría un instante de altruismo único, en el que Thompson se convirtió en un héroe al salvar la vida de su compañero.

“Creo que tengo una imagen bastante buena”

Así le dijo Morabito a su editor en una llamada minutos después de que Champion fuera trasladado al hospital y le rogó que aguarden su llegada para cerrar la edición del diario. Estaba en lo cierto.

La foto del conmovedor rescate primero fue publicada en el Jacksonville Journal con la leyenda “Beso de la vida”, inspiración de Bob Pate, el editor de estilo del periódico. Luego, Associated Press tomó la imagen e hizo que diera la vuelta al mundo. Diez meses más tarde, Morabito se convirtió en el ganador del premio Pulitzer, el mayor premio en periodismo, en el rubro fotografía en noticias.

Morabito festejando con sus compañeros del diario el premio Pulitzer

En 1968, Rocco Morabito ganó el premio Pulitzer

¿Qué sucedió luego?

Champion logró recuperarse del accidente y junto a Thompson trabajaron en la empresa eléctrica por varias décadas. Morabito trabajó para el diario durante 42 años, hasta su retiro en 1982.

Aunque los protagonistas de la imagen fallecieron hace varios años, en 1988, Morabito, Thompson y Champion -que se recuperaba de una cirugía de bypass- fueron fotografiados juntos para conmemorar el último día de publicación del Jacksonville Journal.