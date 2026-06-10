La psicología alerta que las personas que se alegran de las desgracias de los demás no son malas

No siempre es por falta de empatía o maldad. Te presento unas escenas que pueden ser cotidianas para algunos que observan detenidamente a los demás o que te tocó vivir en carne propia. Un hombre intentó colarse en la caja del supermercado y el personal de seguridad le llamó la atención o una madre que iba con el celular en la mano sin prestarle atención a su hijo sufre un tropiezo o el compañero de trabajo que siempre dice ser perfecto olvida llegar temprano a una reunión con el gerente. Todas son situaciones incómodas y en tu rostro aparece una sonrisa inoportuna, ¿por qué? La psicología se encargó de analizar por qué algunas personas se alegran de las desgracias ajenas y la respuesta te sorprenderá ya que no tiene nada que ver con que tengas un duro corazón o te estés burlando de ella, sino todo lo contrario, ya que demuestra una búsqueda de justicia. Aquí te cuento lo que afirman los expertos para que sepas más del fenómeno conocido como Schadenfreude, un proceso químico que es muy difícil de evitar.

¿Qué significa que una persona se alegre de las desgracias ajenas?

En psicología, alegrarse de las desgracias ajenas se conoce como Schadenfreude, un término alemán que describe el placer o satisfacción ante el sufrimiento de los demás. Aunque suele asociarse con la maldad, los expertos indican que responde a mecanismos inconscientes como la comparación social, la baja autoestima o la búsqueda de justicia.

Tentarse con la desgracia ajena esconde más de lo que uno espera Foto realia

Los expertos señalan que esto es normal en la mayoría de personas mientras no exista un deseo activo de causar daño, sentir alivio o satisfacción y que vivir esta experiencia hace que nuestro cerebro segregue dopamina, la hormona de la felicidad. Además, está muy relacionado a los procesos de comparación social porque uno siente que otros también cometen errores o enfrentan problemas.

Por qué alegrarse de las desgracias es un proceso de comparación

Ante las injusticias propias, es habitual alegrarse de lo malo que le ocurra a los demás, bajo el precepto de “si yo me he fastidiado, que lo hagan también los demás”, explica la psicóloga sanitaria Encarni Muñoz en el portal Mundopsicólogos.

Entonces, aparece una lógica emocional basada en la idea de que si uno ha sufrido contratiempos, resulta reconfortante comprobar que no es el único. Eso sí, las personas que tienen una autoestima más sólida y mayores niveles de empatía, suelen experimentar este sentimiento con menos frecuencia.

Los expertos también explican que el Schadenfreude tiene que ver con la percepción de justicia ya que cuando alguien ha mantenido conductas negativas de forma reiterada, una consecuencia desfavorable puede interpretarse como una especie de compensación o castigo merecido.

¿Qué podemos hacer para no experimentar Shadenfreude?

La sensación inicial de alivio y/o alegría es difícil de evitar, pero lo que sí que podemos hacer es trabajar para que esas sensaciones no duren demasiado y no nos alegremos por lo malo que le sucede a los demás durante más de unos segundos.

Para eso es vital trabajar la empatía y pensar cómo te sentirías si los demás se alegran de lo malo que te pasa a ti. También es necesario centrarse en uno mismo y olvidarse un poco de los demás. Es decir, deja de fijarte en lo que le pasa al vecino y fíjate en tus objetivos, tus metas y tus vivencias personales.

*Sandra Morales.