Bruce: el chancho de Sarandi que sorprende a los vecino con su estilo de vida

“Sexy, exitoso, adinerado y fachero...así es Brad Pitt. Yo soy Bruce, el Chancho de Sarandí” , dice con humor la presentación de su perfil en Instagram, donde ya tiene más de 500 seguidores. Llegó a la casa de Rocío en agosto del año pasado, en plena cuarentena en Argentina, luego de que ella meditara sobre el asunto por varios meses. “Siempre había tenido la ilusión de compartir mi vida con un cerdo, pero la realidad es que nunca lo había evaluado seriamente porque me parecía algo descabellado”.

Poco a poco, el deseo comenzó a tomar forma y, sin darse cuenta, una tarde Rocío se encontró navegando la web para dar con alguna granja donde pudiera adoptar un cerdo bebé. “Muchas granjas eran de otras provincias o nos generaban desconfianza porque no nos dejaban ver a los animales por el aislamiento social. Ya resignada y triste, me topé en Instagram con el simple #MiniPigArgentina y dimos con Julieta, la humana de @lapochivegana, una cerdita influencer de la Ciudad de Buenos Aires que se volvió famosa cuando las cámaras de televisión la vieron pasear por el Parque Saavedra. Julieta nos recomendó una granja para visitar y sin perder tiempo partimos para el lugar a conocer a los cerditos. Ahí lo vi a Bruce, tan chiquito y vulnerable, me derretí de amor . Volví a mi casa con el corazón lleno de emoción”.

Pasaron unos días y cuando Rocío finalmente supo que Bruce ya estaba destetado y desparasitado, lo fue a buscar. “En ese momento nos dimos cuenta de que era Bruce el cerdito que viviría con nosotros: cuando entramos al recinto donde estaba con sus hermanitos, fue el único que se acercó. Dicen que los animales te eligen”.

Bruce convive con un bóxer y un caniche.

La familia se agranda

Fue toda una aventura el viaje desde la granja, en Fátima, Pilar, hasta la localidad de Sarandí, en el partido de Avellaneda, donde vive Rocío junto a su pareja. Antes de adoptarlo, investigó sobre sus cuidados y crianza, pero también fue aprendiendo sobre la marcha. Entre otras cosas, supo que Bruce llegará a pesar unos 50 kg cuando sea adulto y que su tamaño será el de un perro grande.

Bruce sale todas las tardes a pasear por la plaza.

“Son animalitos que necesitan mucha atención. Un día en la vida de Bruce es como la de un niño. Como nosotros no tenemos hijos, sentimos que él es como un chico del que, por supuesto, hay que ocuparse con mucho amor y cariño. Por las mañanas se pasa a nuestra cama y sigue durmiendo hasta que nos levantamos, tiene un juguete preferido que es un oso. Hace berrinches cuando me voy al trabajo, no le gusta estar solo. Así que, a la tarde, siempre lo llevamos a la plaza para que pasee y se distienda. Además ¡ama escuchar música!”.

"Este cerdito cambió mi vida por completo y por él dejé de comer carne", dice su humana Rocío.

Rocío confiesa que cada día Bruce la sorprende con su inteligencia. “Los cerdos aprenden muy rápido y comprenden muchas cosas. Es como tener un niño de 3 años en casa . Bruce convive con dos perros, un bóxer y su mejor amigo, que es un caniche llamado Teo. Realmente este cerdito cambió mi vida por completo, me hizo ver a los animales con otros ojos, mi amor por él me llevó a dejar de consumir carne. Y por eso abrimos una cuenta de Instagram dedicada a Bruce y para concientizar sobre la importancia de cambiar nuestros hábitos y percepciones”.

