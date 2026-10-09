El Ayuntamiento de Salamanca busca de forma urgente al responsable de la instalación de una piscina de pequeñas dimensiones en el patio interior de un edificio situado en la calle Camelias, en el barrio de Garrido. La estructura, que contiene unos 2000 litros de agua, genera una profunda preocupación entre los vecinos debido al riesgo real de colapso que supone para el inmueble. La denuncia original llegó a manos del área de Urbanismo el 28 de mayo de 2026, momento en el que se activaron las primeras alertas sobre la irregularidad, según indicó Ok Diario.

Según los datos técnicos municipales, la pileta acumula 2 metros cúbicos de agua, lo que equivale a unos 2000 kilos de peso directo sobre la estructura. El informe de los expertos municipales subraya que esta carga representa una sobrepresión superior a 500 kilos por metro cuadrado, un valor que excede los límites de seguridad para los que fue diseñado el edificio.

Buscan a un vecino que colocó una pileta de 2000 litros de agua en el patio de luces de un edificio. Imagen ilustrativa. Hernan Zenteno - La Nacion

Esta sobrecarga amenaza con derrumbar el patio interior y afectar los garajes subterráneos ubicados en la parte baja de la construcción. El problema se agrava porque el patio donde se colocó el elemento es un espacio común del edificio y no un área de uso privado. La comunidad de propietarios de la calle Fernández Nieto 6 presentó la queja formal al notar la presencia de la piscina. Este bloque residencial, levantado en 1967, cuenta con cuatro plantas y una planta baja, sin disponer de espacios comunes libres preparados para soportar cargas de gran magnitud. La normativa municipal cataloga este hecho como una infracción urbanística grave debido a la afectación a la seguridad estructural. Durante el mes de septiembre, las autoridades realizaron dos intentos de notificación al responsable sin obtener respuestas favorables.

Ante la imposibilidad de localizar a la persona encargada, el Ayuntamiento publicó un anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para presionar por su retiro inmediato. Los técnicos insisten en que, aunque la piscina en sí no es un peligro, su ubicación sobre una infraestructura inadecuada transforma el agua en una amenaza constante. Por este motivo, el informe municipal concluye que la pileta debe desaparecer del patio a la brevedad para evitar un accidente mayor. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene abierto el expediente administrativo y continúa con las acciones legales pertinentes contra el autor de la instalación. Los vecinos aguardan una resolución definitiva mientras observan con cautela el peso constante que soportan los cimientos de su hogar.

El Ayuntamiento de Salamanca remarca que la seguridad de los residentes es la prioridad absoluta en este caso de infracción urbanística por uso indebido de espacios compartidos. La incertidumbre sobre el paradero del responsable mantiene en vilo a la comunidad, mientras el expediente avanza en su búsqueda formal para desmantelar la estructura cuanto antes. La normativa busca evitar consecuencias catastróficas en un edificio que carece de la preparación técnica para albergar tanto volumen de agua en su interior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.