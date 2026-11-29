Cuando el servicio meteorológico anunció que se avecinaba una peligrosa tormenta de nieve, los habitantes de St. Louis, Misuri, se prepararon para poner a resguardo sus autos y pertenencias. Pendientes de las noticias, los vecinos se abastecían en los supermercados, las escuelas anunciaban su cierre y el cielo, cada vez más oscuro, advertía de que se avecinaba una gran nevada.

Sin embargo, el personal de Stray Rescue of St. Louis (SRSL) solo tenía una cosa en mente: los perros en situación de calle que carecían de un refugio adecuado. Por eso, cuando alguien llamó para informar sobre un pitbull delgado atrapado fuera de una casa abandonada, subieron de inmediato a un vehículo y se apresuraron a rescatarlo.

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. FB Stray Rescue of St. Louis

Donna Lochmann, jefa de rescate de SRSL, llegó de inmediato. Aunque Lochmann ha salvado a innumerables perros de situaciones desesperadas a lo largo de los años, lo que vio al llegar a la casa le provocó un malestar inmediato. “Estaba delgado, tenía heridas abiertas y lo habían dejado encadenado detrás de una casa abandonada”, señaló.

Con una oscura nube de tormenta que tapaba el cielo y el perro, visiblemente demacrado, temblando de frío, Lochmann actuó con rapidez. Tomó de su auto una herramienta para cortar metal y, tras asegurarse de que el perro entendiera que ella estaba allí para ayudarlo, comenzó a cortar la cadena que tenía alrededor del cuello. “Nunca sentimos tanto placer al cortar una cadena como cuando cortamos la suya”, escribió SRSL en Facebook.

. FB Stray Rescue of St. Louis

Una ola de alivio invadió a Lochmann cuando, tras unos pocos intentos, la cadena se rompió y cayó al suelo. Con cuidado, tomó al perrito —al que más tarde llamaron Igloo— y lo llevó a su vehículo. Luego, se dirigió directamente a la sede de SRSL para que el animal pudiera recibir los cuidados y el calor que tanto necesitaba. Nada más llegar, el personal colmó a Igloo de cariño. Y él lo disfrutó muchísimo.

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. FB Stray Rescue of St. Louis

Afortunadamente, las heridas en las patas de Igloo eran tratables, y pronto comenzó un régimen de alimentación diseñado para ayudarle a ganar peso de forma segura. Aunque aún necesitaba tiempo antes de estar listo para la adopción, tras solo unos días en SRSL, Igloo empezó a sentirse mejor.

“Igloo, nuestro nuevo rescatado, salió un momento para hacer sus necesidades y enseguida regresó a su rincón favorito, donde le esperaba un edredón muy acogedor”, escribió SRSL en una publicación de Facebook poco después de su llegada.

. FB Stray Rescue of St. Louis

Gracias a los cuidados que recibió por parte del equipo de SRSL, Igloo se recuperó por completo y, finalmente, fue adoptado. Este dulce perrito encontró a la familia de sus sueños y, desde entonces, ha ganado confianza junto a ellos. “Ahora disfruta de un hogar propio, donde se siente protegido, seguro y muy a gusto”, señaló SRSL.

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. FB Stray Rescue of St. Louis

Ante la inminente llegada del invierno, el personal de SRSL sigue muy atento a los perros vulnerables como Igloo. Y, aunque consideran que cada caso es igual de importante, la historia de Igloo siempre ocupará un lugar especial en sus corazones.

“¡Esto es lo que deseamos para cada perro que rescatamos! Que encuentren un lugar cálido y acogedor, donde conozcan el amor, la seguridad y la dignidad".

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