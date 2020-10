Rodolfo Reich Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 18:22

Desayunos tardíos que se convierten en verdaderos almuerzos. De eso se trata el brunch, la tradición inglesa nacida en el siglo XIX y exportada desde entonces a los cinco continentes. Del 1 al 15 de noviembre Buenos Aires tiene incluso su propio festejo:el Circuito Brunchear, un recorrido por más de treinta restaurantes de la capital federal y alrededores, que se suman con menús exclusivos para dos personas incluyendo desde huevos revueltos a muffins esponjosos, además de bagels con trucha ahumada y granolas caseras con yogur y frutas, entre muchas más propuestas.

Con preciosos patios, jardines ocultos, veredas al sol, take away y delivery, la tercera edición de Brunchear se adapta a la coyuntura y llega a nuevas localidades, apostando a la expansión del brunch en los modos de comer nacionales. Un dato a tener en cuenta: todos los menúes suman -sin costo extra- un generoso combo de bebidas auspiciantes, incluyendo vino Lola Montes, Aperol Spritz y porrones de cerveza Stella Artois, para un brindis completo. Aquí, cuatro opciones para disfrutar sin culpas.

Forêt en Núñez

Pocos barrios porteños vivieron en los últimos años la revolución (arquitectónica, social y comercial) de Núñez. Hoy las típicas casas bajas de la zona conviven con nuevos edificios, oficinas recién instaladas y grandes colegios, que a su vez llevaron a un gran crecimiento de la oferta gastronómica. Entre las últimas novedades, Forêt abrió sus puertas hace apenas un mes y medio apostando al cada vez más bienvenido mix de restaurante, deli y market, con platos para cada momento del día.

Scones con salmón, parte del brunch de Foret

"Tenemos la comida que comíamos de chicos: desde milanesa con spaghetti hasta revuelto gramajo", cuenta Fernanda Estevez, una de las socias del lugar. Aprovechando una preciosa y amplia esquina al aire libre, Forêt propone un brunch completo con limonada, infusiones, scon con salmón ahumado y queso crema, unas muy ricas salchichas alemanas con papas asadas, revuelto de gramajo, medialuna con jamón y queso, avocado toast, yogur con granola y fruta fresca y un crujiente pain au chocolat, todo por $2450. Todo es rico y casero, con opciones vegetarianas para quien las prefiera. Dirección: Av. Congreso 1602, Núñez Instagram: @foret.bsas

Moro en City Bell

A tan sólo 10 kilómetros de La Plata (y a unos 50 kilómetros de CABA), City Bell ofrece una de las mejores escenas gastronómicas de la provincia bonaerense. Calles pequeñas y arboladas y un espíritu de pueblo veraniego hacen de este lugar un punto de encuentro perfecto para una buena comida, con restaurantes, bares, pizzerías y cervecerías. Moro es sin dudas una de las mejores opciones, en especial en este contexto pandémico, gracias a su enorme espacio al aire libre, que incluye la posibilidad de sentarse sobre el pasto, aprovechando lonas y almohadones para jugar al picnic primaveral.

Brunch Moro

La cocina armada por Santiago Palma (cocinero con experiencias en Italia, Inglaterra y País Vasco) recorre sabores tradicionales de fonda, desde tortillas de papa bien jugosas a pastel de papa con osobuco braseado, entre otros. El brunch incluye café, pomelada o naranjada, ensalada de estación, tostón de masa madre con palta, salmón ahumado y huevo poché, omelette de queso y hongos, tomate asado, un tremendo pechito de cerdo con barbacoa casera, tiramisú y carrot cake. Una propuesta contundente y deliciosa, por $3000 para dos personas ($3200 la versión delivery). Dirección: calle 12 entre 467 y 470 City Bell, Partido de La Plata Instagram: @moro.fincayfonda

Abdala en Recoleta

Lejos de la idea tradicional del brunch anglosajón (con sus omnipresentes huevos y salmón), Abdala elige un camino bien distinto, apoyándose en una cocina aromática como pocas. Desde 1987 este lugar es el restaurante del Club Sirio Libanés en Buenos Aires, y se ubica en el segundo piso de un petit-hotel de Recoleta. Un lugar precioso, que espera las noches del verano para abrir su terraza al aire libre.

Brunch de Abdala

Con tienda on line, take away y delivery, Abdalá participa de Brunchear con un combo repleto de esos sabores tan queridos del Medio Oriente. El pedido llegará con café a la turca (y la receta de cómo elaborarlo), hummus, babaganush, myadra (lentejas, burgol y cebolla), aceitunas negras especiadas, falafel, los dulcísimos y delicados baklava y deditos de novia, también panes árabes y de nuez, además de unas sabrosas galletitas de tahini. Una cantidad más que suficiente para dos personas de buen comer, a $2600 (como en los demás casos, incluye las bebidas alcohólicas: Spritz, vino y cerveza). Dirección: Pacheco de Melo 1900, Recoleta Instagram:@abdalaresto

Gardenias en Parque Leloir

Con su arboleda única y una fisonomía construida en las primeras décadas del siglo XX, parque Leloir es un verdadero oásis verde a tan solo 20 minutos de la capital federal. Allí está Gardenias, un restaurante con tiendita gourmet e incluso una florería incluida. La carta, diseñada para todo el día -desde el desayuno hasta la cena-, lleva la firma de la cocinera Eugenia Malmsten. El lugar es precioso: mucha presencia de la madera y una gran barra de cedro y mármol como protagonista.

Brunch Gardenias

"Tratamos de lograr un equilibrio entre el cemento, la madera, el hierro, los linos y la vegetación, sentir esa comunión entre el adentro y afuera", explican. Un buen lugar para acercarse un mediodía y disfrutar de los jardines con su propuesta de brunch para dos personas ($3500), que trae dos infusiones a elección, jugo Detox, ensalada de frutas con yogur casero, granola y miel. También un budín esponjoso, un alfajor con dulce de leche, scon de queso, galleta de avena, queso crema, hummus, tostadas y una rica tabla de fiambres, quesos, salmón ahumado, cherrys y frutos secos. Un escape bienvenido.Dirección: Av. Martín fierro 3022 - Parque Leloir Instagram: @gardeniasleloir