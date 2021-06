Calendario de eclipses y eventos astrológicos de junio: luna llena de fresa, solsticio de invierno y otras atracciones astronómicas

La agencia espacial estadounidense (NASA por sus siglas en inglés), publicó su calendario astronómico para el mes de junio, en el que adelanta una serie de eventos que podrán apreciarse en los cielos, aunque algunos de ellos no serán visibles desde nuestro país.

El esperado eclipse solar anular se producirá el 10 de junio, pero lamentablemente no podremos ver desde Argentina. En este día, la Luna se moverá directamente frente al Sol, y si bien no será un eclipse total, aparecerá visible un “anillo de fuego” alrededor del satélite que le da su nombre de “anular”. “La Luna no bloquea completamente el disco visible del Sol porque está más lejos y su tamaño aparente en el cielo es más pequeño que el Sol. Esto significa que un pequeño anillo del disco solar es visible alrededor de la Luna”, explicó Alex Young, director asociado de Ciencias en la División de Ciencias de la Heliofísica en el Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA.

La estatua del Cristo Redentor enmarcada por una superluna en Río de Janeiro, Brasil.

El 21 de junio será el solsticio de invierno, que dará comienzo a esa estación en el hemisferio sur. Será el día más corto del año, ya que es el momento en el que el Sol se encontrará en su punto más alejado del Ecuador Celeste. Aunque el solsticio en sí corresponde a ese momento único, se usa la definición para nombrar al resto del día, que tiene una importancia simbólica en tanto marca la llegada del invierno para el hemisferio sur en general y nuestro país en particular.

El 24 de junio tendrá lugar la última superluna del 2021, la llamada superluna de fresa. Esta noche, la luna alcanzará un lugar en su trayectoria de gravitación que nos permitirá apreciarla más de cerca, y con tonos dorados. El nombre no debe confundir: se la llama de fresa no porque tome un color rosado, sino porque los aborígenes de distintas tribus estadounidenses usaban esta luna como un indicador de que las fresas ya estaban maduras para ser cosechadas.

