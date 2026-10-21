Calendario para imprimir de noviembre 2026 en la Argentina

Como sucede en el inicio de cada mes del año, los calendarios cobran una vital importancia para anotar los sucesos de cada día y así ser útil como ayuda memoria para las personas.

Con la llegada de la era tecnológica, muchas personas desplazan lo anacrónico y prefieren un calendario digital, debido a que en el celular pueden anotar todo lo necesario. Sin embargo, otros se aferran a los viejos tiempos donde el papel y la lapicera eran indispensables para la diaria.

El calendario impreso facilita la organización de tareas

En efecto, ya se encuentran disponibles los diferentes calendarios en versión física para poder imprimirlos y así tener la información a mano y presente mentalmente.

Las distintas opciones del calendario de noviembre 2026 para imprimir

De acuerdo a los gustos personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de noviembre 2026, con diseños, colores, dibujos y estéticas para todos las preferencias.

Los diferentes calendarios de noviembre

El calendario personalizado para noviembre

Calendario para imprimir

Calendario de noviembre 2026

Cuáles son los feriados de noviembre

Además de los asuetos decretados los días 9, 10 y 11 por la visita del papa León XVI, también se encuentra el feriado del lunes 23 de noviembre.

Su origen principal es el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra originalmente el 20 de noviembre. Dado que el 20 de noviembre de 2026 cae un viernes, y por ser un feriado “trasladable”, la normativa vigente establece que puede pasarse al lunes siguiente, es decir, el 24 de noviembre. De esta forma, la jornada se suma al sábado y domingo y conforma un fin de semana largo.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026