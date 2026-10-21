Calendario para imprimir de noviembre 2026 en la Argentina
Este método sirve para agendar tareas y tener en cuenta actividades diarias; las distintas opciones disponibles
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Como sucede en el inicio de cada mes del año, los calendarios cobran una vital importancia para anotar los sucesos de cada día y así ser útil como ayuda memoria para las personas.
Con la llegada de la era tecnológica, muchas personas desplazan lo anacrónico y prefieren un calendario digital, debido a que en el celular pueden anotar todo lo necesario. Sin embargo, otros se aferran a los viejos tiempos donde el papel y la lapicera eran indispensables para la diaria.
En efecto, ya se encuentran disponibles los diferentes calendarios en versión física para poder imprimirlos y así tener la información a mano y presente mentalmente.
Las distintas opciones del calendario de noviembre 2026 para imprimir
De acuerdo a los gustos personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de noviembre 2026, con diseños, colores, dibujos y estéticas para todos las preferencias.
Cuáles son los feriados de noviembre
Además de los asuetos decretados los días 9, 10 y 11 por la visita del papa León XVI, también se encuentra el feriado del lunes 23 de noviembre.
Su origen principal es el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra originalmente el 20 de noviembre. Dado que el 20 de noviembre de 2026 cae un viernes, y por ser un feriado “trasladable”, la normativa vigente establece que puede pasarse al lunes siguiente, es decir, el 24 de noviembre. De esta forma, la jornada se suma al sábado y domingo y conforma un fin de semana largo.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día de la Raza
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Martes 10 de noviembre
Feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)