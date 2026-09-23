Calendario para imprimir de octubre 2026

La llegada del mes de octubre trae consigo la posibilidad de organizar las actividades diarias mediante el calendario de octubre 2026 para imprimir y así tener visibles las tareas y eventos importantes del mes.

Con el calendario impreso se pueden destacar las actividades del mes (Foto: Pixabay)

Contar con el calendario de octubre en papel tiene la gran ventaja de poder anotar allí las tareas y eventos destacados del mes y tenerlos presente con un simple golpe de vista, por lo que resulta sumamente útil para aquellos datos que se suelen olvidar o pasan inadvertidos en el ritmo diario de actividades.

Si bien el calendario está disponible en computadoras y celulares, contar con la versión física en papel permite tener la información a mano y tenerla presente mentalmente.

Las distintas opciones del calendario de octubre 2026 para imprimir

De acuerdo a los gustos personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de octubre 2026, con diseños, colores, dibujos y estéticas para todos las preferencias.

Una alternativa para anotar los eventos del mes

Una opción para escribir las actividades de octubre

El calendario de octubre, en papel

Otro diseño para destacar las fechas del mes

La versión impresa para destacar las tareas del mes

Cuál es el fin de semana largo de octubre por un feriado nacional en la Argentina

El feriado nacional por el Día de la Raza tiene carácter de trasladable, y en 2026, queda establecido para el segundo lunes del mes.

Esto sucede luego de que en septiembre no se formara ningún fin de semana largo, debido a que es el único mes del año en el que no hay feriados nacionales.

Qué se recuerda el 12 de octubre

En el Día de la Raza, denominación establecida por decreto presidencial el año pasado, se conmemora el primer contacto entre los europeos que formaban la expedición liderada por Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América en la Isla de Guanahani, actualmente parte del archipiélago de las Bahamas.

El 4 de octubre de 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen decretó este feriado nacional, en recuerdo al día en el que Colón llegó a América. La fecha buscaba recordar como el comienzo de la exploración del nuevo continente.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Este es el listado de los asuetos y días no laborables de los últimos meses del año, y lo que se recuerda en cada caso: