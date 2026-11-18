María Calabrese observa las postales que la rodean y sonríe. Su ciudad está atravesada por un río con muelles arbolados, puentes y pequeños canales que recorren el casco histórico. Predominan las calles adoquinadas, las bicicletas y muchas de las casas son de ladrillo con estilo gótico y renacentista. Cerca tiene el Grote Markt, que es el corazón abierto de la ciudad, rodeada de edificios históricos y terrazas, la iglesia gótica se impone y las personas se reúnen exhalando una energía única, en especial en los días estivales. Un poco más allá el Molen De Adriaan -un molino de viento antiquísimo- se destaca a la orilla del río, pintando un cuadro para el recuerdo. Todo es perfecto y aun así allí hay algo que falta.

Hace un año y medio María tuvo a su bebé lejos de su tierra, Argentina. Dejó su país en 2022, luego de que su marido recibiera una oferta laboral que decidieron tomar. Se instalaron en esta pequeña ciudad de ensueño, Haarlem, a quince minutos de Ámsterdam, donde todo es pintoresco y queda cerca.

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“Todo menos mi familia, que está en Buenos Aires, a once mil kilómetros. Criar sin la famosa tribu es tan difícil como dicen: estar a las seis de la mañana despierta, la bebé que no durmió bien, querer hablar con alguien y del otro lado todos dormidos”, dice pensativa.

María, caminando por su barrio en Haarlem, Países Bajos, junto a su hija.

Una vida enfocada al trabajo y una decisión apresurada donde los bemoles no se dimensionan: “Mi familia lo tomó como pudo”

Toda decisión de dejar la propia tierra trae dudas, pero también mucho entusiasmo por lo que se podría descubrir en el horizonte. Sin hijos, en un comienzo María no podía dimensionar las sensaciones de soledad tan propias de una maternidad alejada que podría llegar a experimentar estando lejos del suelo que la vio crecer.

Antes de irse, en Buenos Aires, su vida giraba alrededor del trabajo, el resto del tiempo lo dedicaba a estar con su novio, Matías, con sus perros, su familia, amigos y sus plantas: “Siempre nos gustó poner casa, casi todas las semanas invitábamos amigos a comer un asado. Los fines de semana eran para la familia. Soy hija de padres separados, así que eran dos casas y dos comidas, y además estaba la familia de él. Eran encuentros que duraban horas, con todos alrededor de la mesa, poniéndonos al día con todo lo de la semana”, cuenta.

Se casaron por civil nueve meses antes de lo planificado, desarmaron la casa y prepararon los perros para el viaje: “A toda velocidad, decidimos qué se quedaba, qué se iba, qué se vendía y qué se regalaba. Fue un mes tremendamente movilizante”.

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Cuando la oferta laboral apareció en sus vidas, todo fue muy rápido, Matías debía estar en Ámsterdam en un mes y no hubo tiempo para dudas. Se casaron por civil nueve meses antes de lo planificado, desarmaron la casa y prepararon los perros para el viaje: “A toda velocidad, decidimos qué se quedaba, qué se iba, qué se vendía y qué se regalaba. Fue un mes tremendamente movilizante”.

“Mi familia lo tomó como pudo. Creo que la ansiedad y los nervios de esas semanas no me dejaron ver que, del otro lado, quizás la noticia no era 100% feliz. Estaban contentos por nosotros, pero los que se quedaban eran ellos. Hubo llantos, abrazos y también risas. Y fueron muy amorosos, como siempre: en mi familia nos bancamos los proyectos de cada uno. Mis amigos, felices por nosotros, nos empujaron a dar el paso aunque la distancia doliera”.

Los primeros impactos de volver a empezar en Países Bajos: “Tenés que saber muy bien qué querés”

“Creo que cuando te mudás a otro país no registrás del todo lo que te pasa, porque es mucho estímulo todo el tiempo”, reflexiona María, mientras rememora su llegada a Países Bajos, tiempos en los que llenó sus horas con trámites, buscando trabajo y una casa con contrato fijo.

Otro impacto fue la constante exposición a conocer gente nueva, algo no menor cuando se vuelve a empezar ya de adulto, en el caso de ellos, con 32 y 36 años. Todo lo demás le resultó placentero: recorrer, conocer, conectar con el lugar, tratar de adaptarse. Para María, fue una experiencia preciosa, que repetiría y que recomienda mucho.

“Había también una sensación de logro constante. Estábamos cumpliendo un deseo que teníamos hacía mucho tiempo y, por fin, estaba pasando. Eso sí: tenés que saber muy bien qué querés y estar dispuesto a que las cosas no salgan exactamente como esperabas. Y si te vas con alguien, que haya solidez, porque es literalmente un viaje a conocerse a uno mismo, y muy extremo. Puede pasar cualquier cosa”, argumenta María.

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Haarlem aún conserva su carácter medieval con sus calles adoquinadas y sus casas con gabletes.

“Las diferencias culturales aparecieron enseguida. Con nosotros la gente siempre fue muy cálida y amorosa, pero obvio, no son argentinos: le escapan al contacto físico y son extremadamente organizados. Respetan a rajatabla sus calendarios, con todo planificado con semanas de anticipación: acá hasta un café con una amiga se agenda. Las celebraciones populares, como el cumpleaños del rey, con el país entero vestido de naranja, son espectaculares. Y los holandeses son excesivamente directos: no dan vueltas y, si algo no les gusta, te lo dicen sin drama. Si venís para acá, tenés que saberlo para que no te tome por sorpresa”.

Las ventajas de tener un hijo en Países Bajos, el lado b y la red: “Si tuviera a mi familia acá, sería perfecto”

A Europa llegaron buscando estabilidad financiera y vivir con seguridad. La idea de traer un hijo al mundo, de hecho, surgió como una posibilidad palpable al imaginar la infancia que le podrían dar allí, donde veían a los niños jugar en la calle en una comunidad que prioriza pasar tiempo al aire libre sin importar el clima, así como aprender varios idiomas y acercarse y compartir con otras culturas.

La idea de traer un hijo al mundo, de hecho, surgió como una posibilidad palpable al imaginar la infancia que le podrían dar allí, donde veían a los niños jugar en la calle en una comunidad que prioriza pasar tiempo al aire libre sin importar el clima. @hello.nidi

Pero cuando su hija llegó al mundo, el lado b comenzó a sentirse con fuerza. Todas las bondades no podían tapar esa contra tan impactante que afectaba a nivel emocional: la familia estaba lejos y eso no se iba a ir nunca.

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“Por lo demás, en Países Bajos encontré el clima que me gusta (sí, ya sé, polémico) y la mezcla justa entre trabajo y disfrute. Los amigos los fuimos haciendo en los trabajos que tuvimos. A través de ellos conocimos a otra gente, y así se te va armando la red. Hoy tenemos un montón de amigos latinoamericanos y unos muchos holandeses. Trabajo encontré bastante rápido, la verdad: tenía años de experiencia en marketing y, por suerte, había mucha oferta. Si tuviera a mi familia acá, sería perfecto”, asegura.

Los amigos de María, en un paseo por Haarlem.

Un puente para mitigar la nostalgia y crear cotidianeidad cuando se cría lejos: “Pasó a ser una necesidad de muchos”

Al poco tiempo de volver de la licencia por maternidad, María fue apartada de su puesto tras una reestructuración, tal como les sucedió a tantos otros. El golpe fue fuerte, en especial en aquel momento, con la llegada de su hija al mundo.

Y fue ella, su bebé, así como sus emociones contrariadas, la que la llevó a crear en pleno postparto un aplicación `puente´ llamada Nidi, un espacio para mitigar esa nostalgia que tanto pesaba, a través de actividades que su hija, ella y sus seres queridos a la distancia podrían realizar juntos estando lejos.

“Algunas al mismo tiempo, cada uno en su casa; otras en una llamada; otras para mandarse lo chiquito del día, como una foto, un audio o las primeras cosas que dice; y otras para que la familia cuente sus historias y queden guardadas. Todo en un solo lugar. La distancia nos quitó lo cotidiano, y yo quise recuperarlo. Siempre supe que quería hacer algo propio, pero no tenía claro qué. Cuando nació mi hija me encontré pensando yo puedo hacer esto por ella”.

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"La distancia nos quitó lo cotidiano, y yo quise recuperarlo", dice María, creadora de Nidi (@hello.nidi) @hello.nidi.

“Se lo empecé a contar a amigos que también crían lejos de su familia. Ahí me di cuenta de que no era la única que lo quería: dejó de ser una idea mía y pasó a ser una necesidad de muchos. Lo que más me emociona son las cosas que me cuentan las familias. Abuelos y tíos que graban anécdotas de su vida con su propia voz, historias que ahora quedan guardadas para los chicos. Dibujos de las dos casas. Una familia que un día se juntó a cocinar lo mismo, cada uno en su cocina. Y mi hija, que todavía no habla, ya dice el nombre de la perra de mi hermana, a la que vio una sola vez en persona”, cuenta María en relación a uso de Nidi, que acaba de salir, (en iPhone y en Android) y ya une casas en Argentina, Países Bajos, Francia, México, Alemania, Portugal y Nueva Zelanda.

Las pasadas que no son posibles, lo que la familia no elige y las oportunidades en el camino: “Prefiero intentarlo y fallar”

María se detiene en la vida que la rodea una vez más y la sonrisa permanece. Cuatro años pasaron desde que dejó Argentina llena de ilusión por un nuevo comienzo en Países Bajos. Cuatro años intensos, que le inspiran gratitud por las oportunidades en el camino.

Los aspectos luminosos son muchos, no tiene dudas, pero hace tiempo descubrió que el lado más costoso de emigrar no tiene que ver con lo que le falta a ella, sino con lo que la distancia le quita a su hija; aquello que en Buenos Aires se arma solo, el vínculo con sus abuelos, sus tíos y sus padrinos, que nace en una merienda, en un domingo, en una pasada por casa: “Acá no hay pasada posible”, dice.

La familia de María, en Buenos Aires.

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Países Bajos, con su pasión por la vida al aire libre, su multiculturalidad y sus paisajes pintorescos, la conquistó desde el comienzo. Su decisión, junto a su marido, de irse, en ningún momento le pareció alocada, pero hoy comprende que su familia en Argentina nunca eligió que ellos estuvieran lejos.

“Y la videollamada, con una bebé, no alcanza: ella no sabe qué hacer con una pantalla, y tampoco quiero que esté todo el día con un celular en la cara. Viajar es carísimo y, aunque me encantaría, no nos puedo teletransportar. Lo que sí podía hacer era devolverles a mis afectos un poco de lo cotidiano. Porque el vínculo se arma haciendo cosas juntos, y una videollamada no es una actividad. Por eso cree Nidi, hoy tengo guardada la voz de mi mamá cantándole a mi hija la misma canción de cuna que me cantaba a mí. Mi hija sabe cómo se llama la perra de sus tíos, baila cuando mi mamá le canta y conoce el club de mi papá porque él se lo mostró un sábado a la mañana. Y ellos la ven crecer semana a semana, no solo en la videollamada del domingo.”.

Una buena vida en Países Bajos.

“Estoy recontra en contacto con Argentina. Estés donde estés, llevás con vos el lugar que te vio crecer: hoy mi hija escucha Pequeño Pez, y sus libros favoritos son los de María Elena Walsh y los de Juan Augusto Laplacette, un amigo muy querido nuestro”, dice con una sonrisa. “Y volver... volver es raro, o al menos así lo siento yo. Hay una mezcla de emociones difícil de explicar. Es lo que dice la mayoría: sentís que estás dividido en dos. Tu casa ya no está ahí, pero tu gente sí; todo es familiar, pero ya no es tuyo. Y en tu país de elección está tu casa, pero no tu gente, y sabés que nunca vas a ser 100% de ahí. Si me quedo mucho allá, quiero volver a mi casa; si estoy mucho acá, quiero volver a ver a mi familia. Es convivir con esa dualidad”.

“Sin embargo, aprendí que los vínculos que eran firmes antes de irte siguen firmes estando lejos. Así de simple. Y los que no lo eran, la distancia no los arregla; en todo caso, los debilita un poco más. O así lo veo yo. También aprendí que la gente que te vas cruzando toma otro valor: se convierte en tu familia elegida, y eso tiene un peso que jamás pensé que iba a sentir. Y a cuidarme: yo, que en Buenos Aires vivía para trabajar, hoy priorizo mi bienestar, cierro la compu para salir correr y estar con mi familia”

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“Y más allá de los claroscuros de emigrar, hay que animarse. La vida te va tirando cosas encima y vos tenés que salir a poner el cuerpo, a lo bueno y a lo malo. Hay que afrontar lo que se cruza e ir por lo que te mueve. Prefiero intentarlo y fallar que quedarme con las ganas. Suena súper cursi, pero es así”, concluye.