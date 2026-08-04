Carlos Llull, técnico de climatización: “Dormir toda la noche por menos de un euro es posible”

Con la llegada de las altas temperaturas en Europa, miles de personas comenzaron a preguntarse cuánto cuesta realmente dormir con el aire acondicionado encendido durante toda la noche. En ese contexto, Carlos Llull, técnico de climatización e influencer conocido en redes sociales como @soycarlosllull, publicó un experimento que rápidamente se volvió viral y acumuló millones de reproducciones.

El especialista decidió comprobar con datos reales cuánto dinero consume un equipo de aire acondicionado funcionando durante ocho horas consecutivas. El resultado sorprendió a sus seguidores. “Aire acondicionado por menos de un euro la noche es posible y te lo voy a demostrar”, afirmó al comenzar el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Según explicó, la idea surgió luego de que una publicación anterior, en la que aseguraba que dormir con el aire encendido costaba menos de un euro por noche, despertara dudas entre miles de usuarios. Para despejar cualquier cuestionamiento, compró un medidor de consumo eléctrico doméstico —que, según indicó, puede conseguirse por menos de 10 euros— y lo conectó directamente al enchufe donde estaba instalado su aire acondicionado.

Experto explica cómo medir lo que se gasta en consumo de luz

“Cualquiera puede hacer esta prueba en su casa, siempre que el equipo esté conectado mediante un enchufe. Hay muchos que funcionan así, pero otros están conectados de otra manera, por eso hay que comprobarlo antes”, aclaró.

¿Cuánto consumió el aire acondicionado durante ocho horas?

Para el experimento, Llull utilizó un aire acondicionado tipo split convencional de aproximadamente 2.500 frigorías y con unos 15 años de antigüedad, es decir, un equipo lejos de ser de última generación. Después de dejarlo encendido durante toda la noche, revisó el medidor de consumo a la mañana siguiente. “El resultado fue de 0,32 euros de coste de energía consumida”, aseguró.

Además, explicó que durante esas ocho horas el equipo registró un consumo inferior a 3 kWh, una cifra que, según remarcó, quedó muy por debajo del euro que muchas personas imaginan gastar al dejar el aire acondicionado encendido mientras duermen.

El técnico explica el paso a paso para medir el consumo de energía en el aireacondicionado (Foto: Captura de pantalla de Instagram @soycarlosllull)

Sin embargo, el técnico remarcó que el resultado no puede trasladarse automáticamente a todos los hogares, ya que depende del precio que cada usuario pague por la electricidad. “Hay algo muy importante: el precio que tengas en tu factura de luz. En mi caso tengo una tarifa de tres periodos y por la noche el coste de la energía es de unos ocho céntimos por kilovatio hora”, explicó.

También señaló que su cálculo corresponde únicamente al consumo de energía del aparato y que la factura eléctrica incluye otros conceptos e impuestos. “Aun así, estamos muy lejos de llegar a ese euro del que hablábamos. Estamos hablando solo del coste de la energía consumida”, concluyó.

Aunque el experimento fue realizado en España, la prueba despertó el interés de usuarios de distintos países y dejó en evidencia la importancia de conocer el consumo real de los electrodomésticos antes de asumir cuánto impactan en la factura eléctrica. Para quienes viven en la Argentina, el resultado también puede servir como referencia de cara al próximo verano, teniendo en cuenta que el costo final dependerá de la tarifa vigente, la eficiencia del equipo y las horas de uso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA