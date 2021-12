Carolina Losada. Las fotos inéditas de la vicepresidenta del Senado cuando daba sus primeros pasos como modelo

Empezó como un juego. La senadora nacional Carolina Losada (48) se subió por primera vez a una pasarela cuando tenía quince años. No proyectaba una carrera como modelo, sólo pretendía divertirse. Había una marca nueva, Melocotón, que hoy tiene más de treinta años en el mercado, que invitaba a las chicas de los colegios más importantes de Rosario a desfilar sus colecciones. Llegó al casting con Guadalupe Navarro, compañera en el colegio alemán Johann Goethe, donde cursaba el secundario. Y, por supuesto, las dos quedaron seleccionadas.

Paula Medici (quien fue Miss Punta del Este en 1992), Gabriela Creciente (también rosarina, ex novia de Jorge Corcho Rodríguez) y Carolina Losada en la pasarela de Melocotón en el teatro El Círculo.

“Desfilar para Melocotón era ponerse de moda en Rosario”, cuenta Andrea Garrone, su creadora. En poco tiempo, acompañando el crecimiento de la marca, los desfiles se fueron profesionalizando. De pronto, se mudaron a una sede única: el majestuoso teatro El Círculo, una verdadera joya arquitectónica. Y a las jóvenes estudiantes se sumaron modelos consagradas, de la talla de Raquel Mancini y Karina Rabolini.

En estos desfiles la descubrió Pancho Dotto, junto a quien comenzó su carrera como modelo profesional.

También llegó Pancho Dotto, descubridor y manager de las modelos argentinas más importantes, quien se puso al frente del scouting. De allí surgieron algunas chicas que luego hicieron carrera en los medios, como las mellizas María y Paula Marull, o la modelo Gabriela Creciente.

Carolina Losada en el extremo derecho de la imagen.

Pese a su juventud, Carolina Losada ya había rechazado varias propuestas para convertirse en modelo profesional. En Punta del Este se le habían acercado cazadores de talentos en más de una oportunidad. Hasta que, finalmente, durante una de sus visitas a Rosario, Dotto la convenció de sumarse a su staff. Pero fue un proceso lento, difícil, ya que implicaba mudarse a Buenos Aires. “Mi mamá no me dejaba ir. A mis padres, les daba miedo el ambiente, más allá de que confiaban en mí y en la educación que me habían dado. Pero cada vez que volvía a Rosario, Pancho insistía con que tenía que mudarme a Buenos Aires para empezar mi carrera como modelo”, contó Carolina a La Nación antes de ser elegida senadora nacional por Santa Fe.

-¿Cómo convenció Pancho Dotto a tus padres?

-Invitó a mi mamá a Buenos Aires para que viese dónde vivían las chicas que venían del interior. Yo tenía dos conocidas –que ahora son amigas- viviendo en Buenos Aires: Laura Tuels y Elisa Marchisio. Compartían un departamento que estaba enfrente de la agencia. Pancho le dijo a mamá que, en un principio, iba a vivir con ellas. Después, cuando empezase a trabajar, podría independizarme e irme a vivir sola. Y fue lo que pasó. Cuando empecé a ganar un poco de plata alquilé un departamento con Laura Tuels, Katya Fuks y Natalia Forchino, que hoy son mis mejores amigas. Hablamos todo el tiempo, tenemos un grupo de whatsapp.

Treinta años después, Carolina tiene un grupo de whatsapp llamado "Grupo Arenales" que comparte con Katya Fucks, Natalia Forchino y Laura Tuels, sus compañeras en su primer departamento porteño que quedaba, justamente, en la calle Arenales.

Las cuatro integrantes del “Grupo Arenales” –así se hacen llamar, por la calle donde quedaba el departamento que compartían- compitieron en el scouting nacional de Dotto Models 1994. Carolina resultó finalista, la ganadora fue Natalia Forchino.

“Fue un placer trabajar con ella. Siempre fue muy seria, muy comprometida. Cuando dejó de modelar me la encontré en Mendoza, se había ido a vivir allá con su familia, y fue muy cariñosa”, recuerda Pancho.

El anuncio que salió en la revista Para Ti con las primeras diez finalistas del scouting de Dotto Models 1994. Al frente del pelotón está Carolina Losada.

Durante su breve carrera como modelo, Carolina Losada hizo campañas gráficas, tuvo participaciones en televisión (fue cronista del programa El Rayo), formó parte del staff de Pancho Dotto que animaba el verano en Punta del Este y grabó un videoclip con Luis Miguel en Acapulco. No protagonizó ningún romance “de revista” y jamás fue asociada a un escándalo.

Una imagen de Carolina Losada tomada durante el scouting de Dotto Models 1994.

Cuando abandonó sus estudios en Economía y Administración de Empresas, se bajó definitivamente de las pasarelas y se radicó en Mendoza, junto a sus padres, donde se recibió como Licenciada en Turismo. Prácticamente al mismo tiempo comenzó a trabajar como presentadora de televisión en el programa Estrictamente Social, un clásico mendocino que disparó su carrera en los medios.

Hoy, 27 años después de aquél scouting nacional, juró como senadora nacional por la provincia de Santa Fe, se convirtió en un factor clave en la interna radical y asumió la vicepresidencia tercera de la Cámara Alta.