Abrió hace un poco más de un mes, pero la apuesta a helados 100% naturales y con fruta en su mejor momento, marcó una diferencia en la zona

Son las cuatro de la tarde de un miércoles primaveral y en el obrador de Locale, una nueva heladería en la Aldea de Pilar, están fabricando dulce de leche y frutilla. Las dos máquinas italianas trabajan a toda marcha: en minutos las cremas heladas estarán listas. Alan Waldhorn, de 36 años, supervisa cada movimiento y no se le escapa ningún detalle. “No hay nada más rico que el helado recién salido de la máquina. Los nuestros son 100% naturales: sin esencias, colorantes, bases heladeras ni pastas industriales”, confiesa y prueba la textura del dulce de leche Jersey, una de las estrellas de la casa. Locale abrió hace menos de un mes, pero en poco tiempo se convirtió en un éxito en Zona Norte: los fines de semana suele armarse una larga fila en busca de sus cucuruchos artesanales con toppings. “Vienen clientes de todas las edades. Se armó una comunidad muy linda”, agrega, detrás del mostrador.

El helado de frutillas, solo en su estación Locale

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“Siempre vinculé la gastronomía con viajar, conocer y descubrir lugares”

Para Alan la cocina siempre fue un espacio de creatividad y desconexión. Hay algo lúdico en la cocina que lo atrapa. Desde pequeño le gustó experimentar recetas nuevas, probar diferentes ingredientes y dejarse sorprender. “Siempre vinculé la gastronomía con viajar, conocer y descubrir lugares, ¿quién no soñó alguna vez con tener la vida de Anthony Bourdain?”, dice, entre risas. Hace años apostó a Pilar y abrió varios emprendimientos gastronómicos: Culto, Crudo y Querida, entre otros. Según cuenta, la idea de la heladería surgió por una necesidad en la zona. “Queríamos hacer helado de una manera diferente. Sentíamos que había espacio dentro de la categoría para proponer algo nuevo. Pilar ya contaba con una gran oferta de heladerías industriales o semiindustriales con carteleras de 30 sabores que se mantienen prácticamente iguales durante todo el año. Y ahí apareció una pregunta: ¿tiene sentido consumir el mismo helado de frutilla en octubre que en junio, cuando la fruta no está en su mismo momento?”, cuenta. Ese interrogante terminó convirtiéndose en la filosofía del proyecto: trabajar con productos de estación. “Cada ingrediente tiene su temporada, su mejor momento, y que eso podía definir no solo los sabores, sino también la identidad de nuestra propuesta”, dice. La carta no es algo rígido: cambia, se transforma y acompaña lo que ofrece cada momento del año.

Alan en el mostrador de Locale Locale

A cocina abierta con elaboración local

Tras meses de obra, Locale abrió sus puertas el 17 de octubre de 2026. El local es amplio, luminoso y con muchas ventanitas de vidrio repartido. Respetaron la arquitectura original e incorporaron elementos de una estética más urbana y con colores claros. “Los verdaderos protagonistas tenían que ser el helado, la fruta, las máquinas y las personas que están detrás de cada elaboración. Todo lo demás acompaña”, explica Alan. Al ingresar, te recibe un amplio mostrador y al fondo se encuentra la cocina abierta, donde sucede la magia. A toda hora se puede observar al equipo de producción elaborando sus delicias.

El mostrador de Locale Locale

El nombre “Locale” no es casual, habla de la manera de entender el oficio. Hace referencia a la elaboración local y a las materias primas de calidad. Allí no hay grandes stocks ni recetas pensadas para permanecer inalterables durante meses. Se trabaja en pequeñas partidas. “Buscamos que el tiempo entre elaboración y el momento de servir el helado sea el más corto posible. No le tenemos miedo al sold out de un sabor. Cuando se termina, se termina, y al día siguiente volvemos a empezar”, cuenta.

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Detrás de esa búsqueda hay mucho trabajo, pruebas y aprendizaje. Alan y su socio Agustín Giulianotti tienen experiencia en el mundo gastronómico, pero la producción de helados representaba un desafío nuevo. Para llevar adelante el proyecto se capacitaron en una escuela especializada y decidieron conformar un equipo con cocineros de sus restaurantes sin ningún tipo de experiencia en el rubro de las cremas heladas. “Nos interesaba combinar el conocimiento técnico con una mirada fresca, sin ideas preconcebidas”, afirma. Actualmente, el equipo de producción está conformado por Fernando, Franco y Miqueas. Ellos se encargan todos los días de pelar la fruta, preparar los helados y los cucuruchos caseros.

Las Flores, San Juan, Ecuador y Madagascar

La materia prima es, sin dudas, una de las grandes protagonistas de la casa. Durante meses, buscaron a los proveedores que los acompañarían en el proyecto. Trabajan con dulce de leche elaborado con leche de vacas Jersey de Las Flores (provincia de Buenos Aires), pistachos de San Juan, chocolate de Ecuador y vainilla natural de Madagascar. Todas las frutas llegan de una huerta orgánica y tienen a diario un vínculo directo con el productor. De esta manera conocen los ciclos de cada cultivo y se anticipan a cada producción. La apuesta también se refleja en la elaboración: no utilizan esencias, colorantes ni pastas industriales. Por ejemplo, el pistacho lo refinan en su propio molinillo y luego utilizan la pasta para el helado. La producción es diaria y de pequeñas partidas. “Nos gusta que el helado sea cremoso, fresco y con sabores definidos, donde cada ingrediente tenga su protagonismo”, expresa.

Los toppings caseros Locale

Actualmente, ofrecen 16 sabores y algunos especiales del fin de semana. Entre los clásicos no pueden faltar el dulce de leche Jersey, vainilla con nueces garrapiñadas, sambayón con yemas orgánicas, banana con dulce de leche y galletitas, pistacho, chocolate Ecuador al 70% y mascarpone con frutos rojos. “Los pistachos los tostamos y refinamos en nuestro obrador. Con esa pasta elaboramos un helado 100% natural, con un sabor tostado bien marcado y el color real del pistacho. El sambayón tiene una base de yemas orgánicas”, detalla. Como les sobraban las claras de los huevos de este sabor, se les ocurrió desarrollar mousse de chocolate y avellanas y otra de chocolate blanco con pistachos. También son muy solicitados los sorbetes de fruta: limón y jengibre o el de ciruelas y frutillas. Una de las últimas incorporaciones de temporada fueron los duraznos horneados y miel. “Los sabores de estación son los que más dedicación nos llevan, porque la fruta va evolucionando y tenemos que decidir cómo trabajarla: si usarla fresca, hacer una conserva o llevarla al horno para potenciar determinados sabores”, detalla.

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Los detalles: cucuruchos propios

En un rincón de la cocina se está calentando una wafflera. Franco coloca la mezcla para los cucuruchos y enseguida el ambiente se llena de aroma a vainilla. Cuando la masa se tuesta, les da su característica forma de “cono” a mano, uno por uno. Por día producen aproximadamente cien unidades, es un trabajo totalmente artesanal. Desarrollamos uno propio, súper fino y crocante. Se moldean a mano, uno por uno, y quedan ligeramente irregulares. Creo que ahí está parte de la belleza de lo artesanal y la gente lo valora mucho. De hecho, decidimos servir el helado con bocha porque nuestros cucuruchos son tan delicados que no resistirían la presión de una pala al cargar el helado”, cuenta. Otra de las grandes novedades son sus toppings caseros para coronar. Si el cliente lo desea puede elegir entre pistachos garrapiñados con sal de mar, nueces con caramelo, escamas de coco tostado, avellanas con miel y ralladura de naranja o galletitas. “Sentíamos que, con una textura de helado tan sedosa, estaba bueno ofrecer algún contraste crocante para quienes lo disfrutan, pero sin sumar nada que tape el sabor original de cada crema”, explica.

Los cucuruchos (o conos) los hacen ellos mismos en el local, más finos y crocantes Locale

“Es lindo porque vienen clientes de todas las edades”

El obrador forma parte de la experiencia. Para el proyecto eligieron dos máquinas italianas: una compacta, que pasteuriza y manteca el helado de manera horizontal y, otra vertical, inspirada en los equipos que se utilizaban hace un siglo, pero con la tecnología actual. La propuesta es que quienes se acerquen al local también puedan observar cómo se trabaja, las diferentes elaboraciones y probar el helado recién salido de la máquina. “Soy fanático de las heladerías y de todo lo que generan. No importa cómo venga la gente ni qué día haya tenido: una vez que entran, aparece una sonrisa. Y no hablo puntualmente de la nuestra, creo que es algo universal”, dice Alan, quien define a su nuevo proyecto como una heladería de barrio con una mirada contemporánea.

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