Casa FOA 2024: las tendencias del diseño interior y un vistazo a cómo podría lucir el “nuevo microcentro”

Hasta el 1 de diciembre se puede visitar en la Ciudad de Buenos Aires la exposición de diseño, arquitectura, paisajismo e industria más linda, trendy y convocante de la Argentina. Naturalmente hablamos de Casa FOA, la muestra que por estos días está cursando su edición número 40, aniversario redondo que la organización decidió conmemorar con 40 espacios desplegados en 6.200 metros cuadrados.

Una de las marcas de este tradicional proyecto cultural y artístico tiene que ver con revalorizar edificios emblemáticos del patrimonio nacional: de ahí que la expo cambia cada año de locación. El lugar elegido para este año es el icónico Edificio del Plata, que a pasos del Obelisco y sobre la Avenida 9 de Julio, en pleno microcentro, supo albergar durante años oficinas municipales y tribunales contravencionales.

El departamento completo de Carolina Scolni y Adrián Moyano se caracterizó por una continuidad espacial fluida, subrayada por los tonos claros. CASA CUNIA

El concepto-guía de esta edición resulta más que sugestivo: “Inside the box” es la premisa que le da una vuelta a la metáfora “think outside the box” para entender al edificio como esa “caja” que nos convoca a repensar y vivir cada espacio interior. En otras palabras: se trata de una invitación a estar “donde todo pasa”.

“Estamos muy satisfechos con esta nueva edición de Casa FOA”, señaló el director general de Casa FOA Marcos Malbrán. “Nos llena de orgullo saber que la muestra es un marcador de tendencia, y que muchas personas esperan visitarla para apreciar la evolución del diseño que se expone año tras año”, agregó.

La invitación está hecha: espacios interiores e instalaciones artísticas, cafetería, auditorio, un shop de diseño y muchas propuestas más prometen una completa experiencia de paseo, novedades y hallazgos, todos los días de 12 a 20 en Carlos Pellegrini 252.

Los espacios & las tendencias

Esta edición 2024 de Casa FOA plantea la posibilidad de descubrir desde otro lugar ese hito de la arquitectura que constituye el Edificio del Plata. La presencia cada vez más notoria de elementos naturales, la llamativa apuesta por las líneas curvas, el increíble despliegue estético de los cuartos de baño y el énfasis en el confort hasta en los últimos detalles son solo algunas de las grandes líneas de tendencias que este año deja ver la expo.

Nicolas Mogetta y Fernando Russi recibieron la medalla de oro “Mercedes Malbrán de Campos” por su creación “Auditorio”, en el espacio número 12. Al otorgar el reconocimiento, el jurado destacó la incorporación de la tecnología, así como los valores de sustentabilidad y la forma inteligente de aprovechar los recursos. También el poder de síntesis en el planteo general del espacio, ya que los creadores fueron capaces de tomar el objeto convirtiéndolo en una instalación con función.

El auditorio que plantearon Nicolas Mogetta y Fernando Russi se quedó con la medalla de oro. CASA CUNIA

La medalla de plata se quedó esta vez en manos de Luciana Szechter y Rodrigo Battaglia, quienes lograron en su “Cocina con comedor diario by Johnson Acero”, el espacio número 18, una interesante propuesta espacial y tecnológica con notable cantidad de detalles de terminación impecable.

La calidez, una de las notas centrales de la cocina comedor con la que Luciana Szechter y Rodrigo Battaglia obtuvieron la medalla de plata.

El Edificio del Plata: pasado y futuro

Hace años que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aire se propone reposicionar el microcentro, que después de la pandemia quedó relativamente aislado y deshabitado. La refuncionalización del Edificio del Plata va precisamente en esa dirección.

Se trata de una construcción inaugurado 1961 que lleva ese nombre porque anteriormente operaba en ese solar un mercado de alimentos y mercadería. El edificio –que ocupa una manzana completa rodeada por las calles Perón, Carlos Pellegrini, Sarmiento y el Pasaje Carabelas– alojó durante muchos años oficinas municipales y tribunales de faltas.

"Un baño público que a la vez es un santuario urbano", la creación de Marina Gonzalez Clement. Cecilia Pastorini

Dada su organización estructural y su forma, el edificio podrá ser destinado al uso de viviendas: serán más de 700 departamentos de uno, dos y tres ambientes que se entregarán en 2028. El desarrollo – que lleva adelante fideicomiso del que forman parte IRSA, COTO y el Banco Hipotecario– contará también con un desarrollo gastronómico y una pileta al aire libre y otra cubierta entre muchos otros amenities.

Mientras tanto algo de lo que será el futuro edificio se puede vislumbrar en esta edición 40 de Casa FOA, que como todos los años se realiza a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán, que este año cumple 60 años promoviendo la investigación, la docencia y la ayuda a la comunidad.

El video institucional de la muestra:

