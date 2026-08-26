Colocaron un ventilador de 4,5 metros en una torre y salvaron sus cultivos de duraznos y frutas de las heladas

Los agricultores de Texas, California y Washington, en los Estados Unidos, implementaron una técnica eficaz para proteger sus cultivos de duraznos y frutas de invierno de las heladas tardías. Con la instalación de ventiladores a lo largo y ancho del campo, en muchas granjas salvan cada año sus producciones. Cómo funciona este sistema revolucionario.

En 2019, la NASA detectó mediante imágenes satelitales que el invierno fue más templado que el anterior, específicamente en el estado de Texas. La temperatura tuvo variaciones de entre dos y siete grados. Esto se debió al funcionamiento de los generadores eólicos de energía que se instalaron en medio de los cultivos.

Los agricultores de Texas protegen sus duraznos de las heladas tardías con ventiladores antihielo (Fuente: Pexels)

En una investigación posterior descubrieron que los molinos hacían circular el aire caliente que se concentraba en una franja alta y descendía hacia el suelo, donde la temperatura disminuía radicalmente en la noche. Así, en períodos en los que las heladas tardías eran fuertes, esta técnica ayudó a proteger la superficie de las plantas de duraznos y permitir que florecieran a tiempo.

Lo que sucede es que, tras la puesta de sol, el suelo pierde calor hacia el cielo nocturno despejado y se enfría más rápido que el aire que lo rodea. Por lo tanto, el aire frío, que es más denso, permanece cerca de la superficie.

Ventiladores antihielo

Gracias a la contribución de esta potente herramienta, los agricultores instalaron torres de nueve metros de alto con aspas de 4,5 metros de largo en distancias de entre tres y cuatro hectáreas. La potencia no supera los diez caballos de fuerza y no genera calor; simplemente penetra en la capa de aire superior y la mezcla con la más baja.

De esta forma, los agricultores de duraznos pueden esperar temperaturas entre tres y cinco grados más altas cerca de las torres y una variación menor en los límites, según especificó el medio The Economic Times en base a un informe de The Pulse.

Las heladas tardías pueden provocar la muerte de los brotes en los árboles frutales Sascha Weber - (Fuente: Pexels)

En muchos campos de Texas es común la producción de duraznos, arándanos, manzanas y moras, que, pese a ser frutas de invierno, deben estar al resguardo de las heladas que lleguen después de temporada y pueden dañar sus brotes.

En 2026, algunos granjeros identificaron un nivel de cosecha menor al anterior, según explicaron a ABC, debido a que las horas de frío fueron menores a las del 2025 y esto acortó el periodo de descanso de los árboles frutales. Sin las 400 a 1000 horas de frío que necesitan estas especies de frutas para luego florecer con fuerza en el inicio de la primavera, el resultado final de recolección será bajo. Esta es la razón por la que se debe hacer un uso parcial de los ventiladores antihielo.

Así son los ventiladores antihielo - Orchard Rite

En los Estados Unidos hay diferentes empresas que se dedican a la construcción y fabricación de ventiladores antihielo y molinos eólicos especiales. Estas estructuras son metálicas y se ensamblan; además, hay opciones portátiles para instalarlas en situaciones particulares. Todas ellas son capaces de generar energía y mezclar el aire circundante.

La investigación de la NASA no confirmó que el uso de ventiladores antihielo caliente la superficie terrestre, sino que facilita la remoción del aire estancado en el suelo con el ya existente en la atmósfera superior.