Comió en un tenedor libre y cuando recibió el ticket se llevó una sorpresa: “Siempre hago mi propia cuenta”

Las redes sociales se convirtieron en el refugio de las personas para criticar una acción y que esta se haga viral. En principio, Twitter era el medio elegido para descargarse y en los últimos meses, TikTok ganó terreno en la consideración, a tal punto que una chica que visitó México se llevó una grata sorpresa en su ticket y lo denunció por esta vía. La usuaria @nanpa235 relató en un video cómo fue su experiencia en un tenedor libre de ese país y la sorpresa que se llevó una vez que quiso abonar lo que consumió.

Antes de que llegue la cuenta, esta clienta calculó el precio de cada plato que pidió pero, al ver el ticket, no coincidía. Lo que se deduce del total es que el mozo le incluyó la propina -de casi un 50%- y eso la indignó y decidió tomar represalia y escrachar en su cuenta a los empleados.

Con un total de casi 300 mil reproducciones, la mujer contó el paso a paso de la escena: “Casualmente encontramos este buffet de comida mexicana. Dimos un vistazo y se veía bastante apetitoso. El lugar es grande, espacioso, hay mozos para que te sirvan las bebidas y una gran variedad de platos para elegir”.

Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, la mujer continuó: “Todo se veía super rico, limpio, había guisos, verduras, sopas. El costo es de 133 pesos (788 pesos argentinos). También tienen barra de frutas y ensaladas, donde encontrás los aderezos y tortillas. Lo único es que las gaseosas no están incluidas”.

Comieron en un tenedor libre y el ticket vino con una sorpresa

Al terminar con su almuerzo, la persona contó el desenlace, que distó, y mucho, de su experiencia: “Siempre saco mi cuenta antes de que traigan el ticket. El costo era de algo así como 600 pesos. Para mi sorpresa, observé que llegaron 800. Me paré y le pregunté a la chica por qué me llegó ese importe y me dijo que la propina ya estaba incluida, aunque no era obligatoria, pero la pusieron”. Finalmente, cerró: “Pedí que me cobraran solo mi consumo y de coraje no le dejé nada de propina por abusivos”.

Esta historia atrajo las miradas de otros followers que compartieron sus vivencias y hasta algunos, relataron que en otras ciudades del territorio mexicano acuden a la misma maniobra: “En Veracruz me pasó lo mismo, en un restaurante enfrente del Puerto, incluyeron la propina en letra pequeña -chica- y aparte querían más propina”; “Los dueños muchas veces no saben esas maneras de sus trabajadores de exigir propina. Lo malo de esa gente es que a los mozos honestos ya no los quieren”.

Otros usuarios prefirieron descreer de lo que contó, ya que al no existir prueba del ticket la historia pudo ser tergiversada para su beneficio. En su feed, creó un video para responder a estas personas y detalló: “Al llegar la cuenta hecha por una máquina, en la parte de abajo donde se especificaba que la propina no se cobraba, estaba tachada con pluma y se le agregó el importe del servicio del mesero”.