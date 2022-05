Un presentador de la lotería se confundió de número y les hizo creer a varios que habían ganado el premio

Todos cometemos errores, pero a un presentador de la lotería Mega Millions, en Estados Unidos, le ha salido cara la gracia: los pagos de premios para algunos boletos se suspendieron temporalmente después de que John Crow leyera de manera incorrecta la combinación ganadora durante el sorteo, según El Comercio de Perú. Esta es la peculiar historia que se ha vuelto viral. Los primeros cinco números se cantaron correctamente: 15, 19, 20, 61 y 70. Sin embargo, cuando se seleccionó el Mega Ball dorado, el número 9, con una línea dibujada debajo en la bolilla, Crow lo confundió y dijo que era un 6.

El presentador se equivoca en un sorteo de lotería y confunde a los ganadores

La aclaración de la lotería

El video viral en YouTube presentaba una leyenda incrustada que explicaba el percance. “La bola 9 se extrajo de la cámara y es el resultado oficial”, dice la aclaración, y agrega que los resultados correctos han sido auditados por la firma Preston CPA. “Nos disculpamos por la confusión”. El premio mayor del sorteo de Mega Millions del pasado martes 10 de mayo fue de US$86 millones y no hubo boleto ganador, pero hay otros cinco premios por tener el número de Mega Ball correcto.

Mega Millions paga premios de US$2 por boletos en los que el titular acierta solo el número de la bola dorada y US$4 cuando el boleto tiene la bola dorada y otro número correcto (entre las bolas blancas). Acertar dos, tres y cuatro bolas blancas y las bolas doradas también otorga premios de US$10, US$200 y US$10.000, respectivamente.

Un error que costó caro

Pero algunas personas en el estado de Nueva York que tenían el Mega Ball número 6 fueron pagadas, según los funcionarios de la lotería de ese estado.

El presentador confundió el 6 con el 9 causó confusión entre el público YouTube MegaMillions

“Debido a un error humano relacionado con el sorteo Mega Millions del 10 de mayo de 2022, la Lotería de Nueva York pagó un total de $5538 a los jugadores que presentaron boletos con el número ganador incorrecto a los minoristas antes de las 10 a.m. del 11 de mayo aproximadamente”, dijo la organización. “Este pago se recuperó automáticamente a través de una cuenta de Lotería para boletos no cobrados. No hay impacto en la ayuda a la educación ni en los fondos de los contribuyentes”.

Después de una pausa en los pagos, los funcionarios de la Lotería de Nueva York dijeron que han reanudado los desembolsos de premios de Mega Millions en los minoristas. “Proporcionaremos información adicional sobre cuándo se pueden cobrar los boletos en los Centros de Servicio al Cliente de la Lotería de Nueva York y en las instalaciones de video lotería”, dijo la organización.

Qué es Mega Millions

Mega Millions, que empezó como The Big Game en 1996, es una lotería de Estados Unidos ofrecida en 44 estados, además del Distrito de Columbia, y las Islas Vírgenes de EE.UU. El primer sorteo del nuevo formato de Mega Millions, como tal, tuvo lugar en 2002.

El premio mínimo de Mega Millions es de 40 millones de dólares. Este aumenta cuando no es ganado, y no tiene límite. Los ganadores pueden recibir el dinero repartido en 30 cuotas, que se incrementan un 5% anual para ajustarse al aumento de los precios. También pueden optar por recibir el premio en metálico, y en un solo pago (es la opción más habitual).

Los importes de los premios son anunciados en su valor nominal, al que posteriormente se descuentan los impuestos y gastos legales. El modo de juego actual de Mega Millions, tras los cambios introducidos el 29 de octubre de 2017, consiste en elegir cinco números entre 70, más uno adicional sobre 25, llamado “Mega Ball”.