Cómo conseguir la mejor ubicación en un vuelo sin pagar más

Cuando se trata de viajar en avión, la elección de los asientos puede hacer una gran diferencia en la comodidad y experiencia durante el vuelo.

Las aerolíneas cobran un valor extra por ciertos asientos, como aquellos con más espacio para las piernas o ubicaciones preferenciales. Sin embargo, existen diversas estrategias que se pueden implementar para conseguir una mejor ubicación sin tener que pagar más.

A continuación, consejos clave para asegurar un buen asiento en un vuelo sin gastar dinero adicional:

Reservar temprano

Una de las formas más simples de asegurar una mejor ubicación en un vuelo es reservar tu lugar con la mayor anticipación posible, dado que muchas aerolíneas permiten seleccionar asientos de forma gratuita durante el proceso de compra. Al hacerlo lo antes posible, vas a tener una mayor disponibilidad de opciones y elegir un asiento que resulte más cómodo, como uno en la ventana o cerca del pasillo.

Además, las primeras reservas suelen tener acceso a más asientos disponibles, lo que facilita conseguir aquellos en la parte delantera del avión o junto a la salida de emergencia, que suelen ser más codiciados por ofrecer más espacio.

Hacer el check-in lo antes posible

El check-in online, que normalmente se abre 24 a 48 horas antes del vuelo, es una oportunidad para mejorar tu asiento sin pagar. Muchas veces, las aerolíneas liberan algunos asientos preferenciales que antes estaban bloqueados o reservados para clientes premium. Al hacer el check-in temprano, vas a tener la ventaja de ser de los primeros en elegir asientos que antes no estaban disponibles.

Hacer el check in temprano puede ayudar a conseguir mejores asientos (AP Foto/Rodrigo Abd) Rodrigo Abd - AP

Si tenés la flexibilidad de estar pendiente y hacer el check-in en cuanto esté disponible, podés obtener asientos más cómodos, como aquellos cercanos a las salidas de emergencia o en la primera fila de la cabina económica que ofrecen más espacio para las piernas.

Ser parte de programas de fidelización

Aunque no se viaje con frecuencia, inscribirse en el programa de fidelidad de una aerolínea puede ofrecer beneficios adicionales. Muchas compañías aéreas reservan ciertos asientos preferenciales para sus miembros y a medida que se acumulen millas o puntos, se puede obtener acceso prioritario a mejores asientos sin costo extra.

Incluso si no se acumularon suficientes millas, a veces los programas de fidelidad ofrecen promociones o mejoras gratuitas a sus miembros. Registrarse es gratuito y no requiere de mucho esfuerzo, por lo que es una estrategia simple que puede resultar en un asiento mejor.

Pedir un upgrade en el aeropuerto

Si bien no es una garantía, a veces solicitar una mejora en el aeropuerto puede dar resultados. En vuelos que no están completamente llenos, las aerolíneas pueden estar dispuestas a reubicar a algunos pasajeros sin costo adicional, especialmente si el vuelo no está saturado.

Pedir un upgrade en el aeropuerto puede derivar en un mejor asiento Freepik

Otra opción es preguntar si hay asientos libres en clases superiores o en las filas con más espacio para las piernas. Algunas veces, por razones operativas, las aerolíneas podrían ofrecer cambios gratuitos si quedan asientos sin ocupar.

Chequear el estado de la reserva

Las aerolíneas suelen realizar cambios en los aviones o en la asignación de asientos a medida que se acerca la fecha del vuelo. Estar al tanto del estado de tu reserva puede darte la oportunidad de cambiar a un asiento mejor si uno queda disponible. Si ves que tu vuelo ha cambiado de avión, es posible que se abran nuevas opciones de asientos que antes no estaban disponibles.

Incluso algunos sitios web y aplicaciones te permiten recibir alertas cuando un asiento preferido queda libre, lo que te permite actuar rápido y asegurar la mejora sin pagar extra.

Elegir vuelos con menos demanda

Si tenés flexibilidad para elegir cuándo viajar, optar por vuelos en horarios o días menos concurridos puede aumentar tus posibilidades de conseguir un mejor asiento. Los vuelos durante la semana o en horas no tan populares suelen tener menos pasajeros, lo que puede traducirse en más asientos vacíos y una mayor oportunidad de elegir uno mejor al hacer el check-in.

Elegir un vuelo con poca demanda puede ayudar a conseguir una buena ubicación, como un asiento con ventana Aníbal Greco

Además, en vuelos menos llenos es más probable que la aerolínea ofrezca mejoras gratuitas o que puedas moverte a un asiento mejor durante el vuelo.

Conseguir una mejor ubicación en un vuelo sin pagar más es completamente posible. Estrategias como reservar con antelación y hacer el check-in lo antes posible, hasta registrarse en programas de fidelidad y chequear el estado tu reserva de manera regular, aumentan tus posibilidades de volar de manera más cómoda sin tener que desembolsar dinero extra.