Cómo eliminar la caspa

La caspa se trata de un exceso de descamación del cuero cabelludo que puede tener distintos orígenes: piel seca, exceso de grasitud, sensibilidad a ciertos productos o la proliferación de un hongo llamado Malassezia.

Por eso, los dermatólogos recomiendan varias estrategias combinadas para tratarla de forma efectiva.

A continuación, repasamos las principales opciones para eliminar la caspa:

1 Usar shampoo anticaspa correctamente

Los shampoos con ingredientes activos como piritionato de zinc, ácido salicílico, ketoconazol o alquitrán de hulla son los más recomendados.

Es importante dejarlos actuar sobre el cuero cabelludo durante al menos cinco minutos antes de enjuagar, ya que necesitan ese tiempo para hacer efecto.

2 Alternar distintos productos

Con el uso continuo, un mismo shampoo puede perder eficacia. Por eso, muchos especialistas sugieren rotar entre dos o tres shampoos con principios activos distintos para mantener el tratamiento efectivo en el tiempo.

3 Incorporar remedios naturales como complemento

El aloe vera, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antifúngicas, puede ayudar a calmar el cuero cabelludo irritado.

El vinagre blanco, por su parte, tiene efecto antimicrobiano, mientras que el romero es valorado por peluqueros y coloristas por su capacidad de fortalecer la raíz y mejorar la salud del cuero cabelludo.

4 Cuidar la frecuencia de lavado

Lavar el cabello con una frecuencia adecuada, ni en exceso ni muy espaciado, ayuda a mantener el equilibrio natural del cuero cabelludo. El agua muy caliente también puede resecar la piel y empeorar la descamación.

5 Prestar atención a la alimentación y el estrés

Una dieta equilibrada, con buena hidratación, y el manejo del estrés también influyen en la salud del cuero cabelludo, ya que ambos factores pueden agravar cuadros de caspa en personas predispuestas.

6 Mitos frecuentes sobre la caspa

Existe la creencia de que la caspa se relaciona directamente con la falta de higiene, pero en realidad puede aparecer incluso en personas que lavan su cabello a diario, ya que su origen suele estar en la piel del cuero cabelludo y no en la limpieza del cabello en sí.

Otro mito habitual es pensar que lavarse el pelo con más frecuencia siempre mejora la caspa: en algunos casos, el lavado excesivo reseca aún más el cuero cabelludo y empeora la descamación.

7 Caspa o dermatitis seborreica: cómo diferenciarlas

La caspa común suele generar descamación seca o ligeramente grasa, sin demasiada irritación asociada.

La dermatitis seborreica, en cambio, es una afección más intensa que provoca enrojecimiento, picazón marcada y escamas más gruesas, y puede extenderse a otras zonas como las cejas o los costados de la nariz.

Distinguir entre ambas es importante porque la segunda suele requerir un tratamiento dermatológico específico, más allá de los shampoos de venta libre.

Cuándo consultar a un dermatólogo

Si la caspa no mejora después de varias semanas de tratamiento, se acompaña de enrojecimiento intenso, picazón severa o pérdida de cabello, es momento de consultar a un especialista para descartar otras afecciones del cuero cabelludo, como la dermatitis seborreica.

Un problema manejable con constancia

Eliminar la caspa no siempre es inmediato, pero con el shampoo adecuado, algunos hábitos de cuidado capilar y paciencia, la mayoría de los casos se resuelve sin mayores complicaciones.

Sostener el tratamiento en el tiempo, en lugar de abandonarlo apenas mejoran los síntomas, es clave para evitar que la caspa reaparezca a las pocas semanas.