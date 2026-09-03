Bruno Vellas, geriatra: “Una persona de 70 años ya tiene una capacidad intrínseca comparable a la que presentaba alguien de 60 hace dos décadas”

La medicina moderna enfrenta un cambio de paradigma profundo respecto al envejecimiento de la población. Bruno Vellas, geriatra francés y fundador del IHU HealthAge de Toulouse, sostiene que la prolongación de la expectativa de vida exige una nueva mirada clínica. El experto afirma que la capacidad intrínseca de una persona de 70 años hoy equivale a la que poseía un individuo de 60 hace 20 años. Este desplazamiento de los límites funcionales plantea desafíos inéditos para los sistemas de salud a nivel global.

Vellas, quien participó en el encuentro BCNPit de Barcelona, destaca la necesidad de evaluar el estado físico y mental desde los 50 años. El especialista señala que el objetivo central debe ser la prevención de la dependencia. Según sus declaraciones a La Vanguardia, la medicina tradicional suele centrarse en el tratamiento de enfermedades, lo cual fomenta, en ocasiones, la pérdida de autonomía en los pacientes mayores. La nueva propuesta prioriza la conservación de habilidades vitales como la visión, la audición, la memoria, el bienestar psicológico y la movilidad general.

Bruno Vellas propone la medición temprana de la edad biológica Alzheimer Europe

El geriatra impulsa el programa ICOPE de la Organización Mundial de la Salud como modelo de referencia para este cambio. Esta estrategia propone un control continuado de las funciones físicas y cognitivas para detectar signos de fragilidad en etapas tempranas. En Francia, este esquema sigue actualmente a unos 150.000 adultos mayores. La recolección de datos mediante herramientas digitales, como el ICOPE Monitor, permite una intervención proactiva antes de que el deterioro sea irreversible. El experto enfatiza que el abordaje debe comenzar mucho antes de alcanzar los 80 años, etapa en la que los cuadros de salud presentan mayor complejidad.

La ciencia de la longevidad avanza también mediante la integración de la inteligencia artificial y el análisis de biomarcadores. Vellas explica que las tecnologías ómicas permiten el estudio simultáneo de proteínas y otros marcadores para comprender el envejecimiento biológico. Aunque la disciplina aún requiere validación académica estricta para evitar enfoques puramente comerciales, el especialista visualiza la consolidación de la medicina de la longevidad como una especialidad médica autónoma. La correcta medición de la edad biológica será clave para entender por qué las enfermedades relacionadas con el paso del tiempo aparecen en ciertos individuos y no en otros.

Es importante seguir los consejos de los especialistas para tener una buena vejez

La relación entre el envejecimiento biológico y el deterioro cognitivo ocupa un lugar central en sus investigaciones. Vellas identifica procesos como el inflammaging, la alteración mitocondrial y la acumulación de células senescentes como focos terapéuticos primordiales. El Alzheimer, en particular, mantiene una vinculación directa con el avance de la edad biológica, la cual actúa como factor de riesgo dominante. La colaboración con grupos científicos y la implementación de biomarcadores plasmáticos prometen transformar la práctica clínica en el corto plazo, según lo expuesto por el médico en el foro de Barcelona.

La sostenibilidad de las sociedades envejecidas depende directamente de estas estrategias preventivas. El experto sostiene que la preservación de la autonomía no solo mejora la calidad de vida individual, sino que sostiene la participación activa de los mayores en la economía y la sociedad. Un envejecimiento saludable permite, en consecuencia, una mayor inserción laboral y social para quienes lo deseen. Vellas insiste en que el sistema sanitario actual debe adaptarse con rapidez para dejar de observar la vejez como una carga asistencial y empezar a gestionarla como una oportunidad de desarrollo humano integral. El éxito de estas políticas determinará la viabilidad del bienestar colectivo en las décadas venideras.