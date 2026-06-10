Cómo es vivir en uno de los cinco países más seguros del mundo

En estos momentos, hay más conflictos activos que en cualquier otro periodo desde la Segunda Guerra Mundial. Residentes de Islandia, Nueva Zelanda y otros lugares explican las cualidades que hacen que sus naciones sean tan pacíficas.

El mundo es menos pacífico que el año pasado, según el último Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) con sede en Australia. Los niveles generales de paz se deterioraron en 99 países, lo que marca el duodécimo año consecutivo de retroceso a escala mundial.

Sin embargo, en medio de este panorama desfavorable, un pequeño grupo de naciones se sigue destacando positivamente. “A pesar de este descenso catastrófico, la situación no afectó realmente a los países que encabezan la lista”, señaló Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP, organismo que creó el índice en 2007.

El índice clasifica a 163 naciones basándose en 23 indicadores, que abarcan desde el gasto militar y los conflictos en curso hasta las tasas de homicidios y la percepción de seguridad. Los países con mejores resultados suelen combinar bajos niveles de violencia con instituciones que funcionan eficazmente, una gran confianza social, buenas relaciones con los países vecinos y una elevada calidad de vida.

Conversamos con residentes de los cinco países más seguros del mundo para saber cómo se siente vivir con esa seguridad en el día a día, qué contribuye a mantenerla y cómo los viajeros pueden experimentar también un poco de esa calma y estabilidad.

Los 10 principales países en el Índice de Paz Global de 2026

1. Islandia

2. Nueva Zelanda

3. Suiza

4. Eslovenia

5. Irlanda

6. Austria

7. Portugal

8. Singapur

9. Finlandia

10. Japón

1. Islandia

Islandia encabezó el índice desde 2008 y sigue siendo el país más seguro del mundo por decimonoveno año consecutivo. Mejoró un 2% en 2026, impulsado por una marcada disminución de las manifestaciones violentas, y continúa ocupando una posición destacada en cuanto a seguridad, bajos niveles de conflicto y escasa militarización.

Los paisajes espectaculares de Islandia y la escasa población contribuyen a su elevada calidad de vida Getty Images

“En Islandia, la paz nos rodea en la naturaleza, pero también es una elección consciente arraigada en nuestras comunidades cohesionadas”, afirmó Oddný Arnarsdóttir, directora de Visit Iceland. Ella atribuye este hecho a un profundo compromiso con la igualdad —incluida la paridad de género, ámbito en el que Islandia figura sistemáticamente entre los líderes mundiales—, así como a unos servicios públicos sólidos y al uso generalizado de energías renovables.

Ese compromiso va más allá de las políticas públicas; los residentes destacan un fuerte sentido de cohesión social y responsabilidad compartida. “Somos muy conscientes de la suerte que tenemos de disfrutar de esta tranquilidad”, señaló Arnarsdóttir. “Esto refuerza la importancia de mantener una sociedad abierta e inclusiva”.

Su ubicación remota también desempeña un papel importante. “El aislamiento geográfico de Islandia hace que el país se vea menos afectado por las tensiones mundiales”, explicó Eyrún Aníta Gylfadóttir, gerente de marketing del hotel Rangá. “Los vastos paisajes abiertos, las imponentes montañas, el aire puro y la abundante agua fresca son elementos clave para la calidad de vida aquí”.

Para experimentar el ritmo pausado de Islandia, Arnarsdóttir recomienda bajar la intensidad y pasar tiempo al aire libre, en lugar de apresurarse para visitar una atracción tras otra. Vivir la cultura del baño islandesa debería ocupar un lugar destacado en la lista de actividades.

Islandia cuenta con más de 120 piscinas geotermales, que van desde lujosos spas hasta piscinas vecinales donde los habitantes se reúnen durante todo el año. “Experimentar la calma de Islandia está estrechamente ligado al bienestar”, comentó Arnarsdóttir, “ya sea a través de la cultura de los baños geotermales, el tiempo en contacto con la naturaleza o, simplemente, disponiendo de espacio para desconectar”.

Los visitantes también deberían asegurarse de que se aventuran más allá de las atracciones más conocidas del país. Arnarsdóttir destaca los más de 220 museos repartidos por toda Islandia, incluidos el Museo Nacional de la capital y el Museo de los Monstruos Marinos de Islandia, en los Fiordos del Oeste. “Me encantan nuestros peculiares museos”, comentó. “Estos espacios ayudan a difundir historias y tradiciones locales, al tiempo que animan a la gente a viajar más y a conocer diferentes zonas de Islandia”.

2. Nueva Zelanda

El fácil acceso a la naturaleza es un rasgo distintivo de la vida en las ciudades y pueblos de Nueva Zelanda Getty Images

Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar (tras haber estado en el tercero en 2025) y es el país más seguro de la región de Asia-Pacífico, registrando la puntuación más baja de la zona en cuanto a conflictos en curso. Su mejora se debe en gran medida a una reducción en las importaciones de armas, y sigue siendo una de las naciones más seguras y menos militarizadas del mundo. Gran parte de esa paz se debe a la geografía.

“Estar tan lejos de todo significa que Nueva Zelanda logró evitar, en gran medida, el caos geopolítico que arrastra a otras naciones a conflictos”, señaló Warwick Woodley, ciudadano neozelandés y fundador de NZ Golden Visa. Sin embargo, también atribuye este hecho a la cultura: la gente suele ser tranquila y directa, y —según afirma— “por lo general, está más interesada en seguir adelante con sus asuntos que en buscar problemas o generar discordia”.

Aquí, la seguridad es algo tan habitual que rara vez se repara en ella. “La mayoría de la gente no piensa mucho en ello, lo cual es probablemente el mejor indicio de que, por lo general, no es motivo de preocupación”, apuntó Woodley. “Las armas no forman parte de la vida cotidiana aquí y, tras lo ocurrido en Christchurch (en referencia a los tiroteos masivos en dos mezquitas en 2019), las leyes se endurecieron aún más”. Los barrios siguen funcionando como tales —añadió—, lugares donde los vecinos se conocen y cuidan unos de otros. “Ese sentido de responsabilidad mutua es fundamental en un país de cinco millones de habitantes, donde resulta difícil pasar inadvertido”.

La baja densidad de población también facilita el acceso a la naturaleza. “Las montañas, las playas y las rutas de senderismo están al alcance de la mano, dependiendo de dónde te encuentres”, comentó Woodley. “No tenés la sensación de que la vida se te escapa constantemente de las manos, como ocurre en algunos países más grandes y ajetreados”.

3. Suiza

Suiza combina unas bajas tasas de criminalidad con una política de neutralidad militar de larga data Getty Images

Con un salto del quinto puesto el año pasado al tercero en 2026, Suiza combina unas bajas tasas de criminalidad con una política de neutralidad militar de larga data, lo que contribuye a que siga siendo uno de los países más seguros del mundo. “Aquí, la gente parece dispuesta a dejarles a los demás su espacio”, dijo Cornelia Choe, coach ejecutiva y autora residente en Ginebra. “Eso da una sensación de confianza: la certeza de que, por lo general, la gente va a hacer lo correcto y de que la vida cotidiana funciona, en gran medida, como debería”.

Esa confianza tiende a manifestarse en las transacciones cotidianas. Choe recuerda haber perdido su cartera dos veces en Suiza. La primera vez, un desconocido se la envió por correo a los pocos días con el dinero en efectivo todavía adentro. Años más tarde, después de que se le cayera la tarjeta de crédito en una estación de tren, la persona que la encontró contactó directamente a su banco para cancelarla y protegerla así de un posible fraude. “Son pequeños detalles, pero dejan una huella duradera y generan una sensación de seguridad que no tiene precio”, afirmó.

Para apreciar la sensación de paz que se respira aquí, los visitantes deberían adoptar el arraigado equilibrio entre la vida laboral y personal propio de Suiza. Por ejemplo, muchos negocios cierran durante dos horas a mitad del día. También vale la pena valorar los cuatro idiomas nacionales del país y sus marcadas identidades regionales. “Las sociedades no tienen que estar de acuerdo en todo para fortalecerse”, señaló Choe. “Observo una tendencia a buscar acuerdos y soluciones prácticas que permitan a las personas avanzar juntas. Quizás eso sea, en última instancia, la paz: no la ausencia de diferencias, sino un compromiso compartido de encontrar la manera de convivir bien con ellas”.

4. Eslovenia

Los eslovenos dan gran importancia a la naturaleza, al equilibrio entre la vida laboral y personal, y al tiempo que pasan con la familia y los amigos

El sólido desempeño de Eslovenia, que aparece por primera vez entre los cinco primeros puestos del índice, se basa en un gasto militar bajo y en niveles de seguridad elevados. “Los eslovenos valoran enormemente la comunidad y pasan mucho tiempo en contacto con la naturaleza; creo que eso nos aporta calma y estabilidad”, dijo Jerneja Zver, residente en Liubliana y responsable de operaciones en Europa del Este para Intrepid Travel.

Zver comenta que pasa la mayor parte de los fines de semana al aire libre, ya sea haciendo senderismo, ciclismo o esquí, o bien reuniéndose con amigos y familiares. Según ella, el gran énfasis cultural en el equilibrio entre la vida laboral y personal deja más espacio para cultivar las relaciones que fomentan el sentido de pertenencia.

“En un momento en que el conflicto y la incertidumbre afectan a muchas partes del mundo, me siento muy afortunada de considerar a Eslovenia mi hogar”, dijo Zver. “Valoro las pequeñas cosas que tal vez antes daba por sentadas, al saber que puedo desarrollar mi vida cotidiana con seguridad y sin miedo”.

Para apreciar todo lo que el país tiene para ofrecer, Zver sugiere dedicar más que un simple fin de semana a Liubliana. “Vengan a pasar una semana”, dijo. Esto podría incluir hacer rafting en aguas bravas en el río Soča, visitar las cascadas de la garganta de Vintgar, cerca de Bled, o recorrer en bicicleta los pastizales de montaña del país. “Hagan lo que hagan en Eslovenia, quedarán maravillados por la cálida hospitalidad de su gente y por sus impresionantes paisajes y naturaleza”, afirmó Zver. “Y, por supuesto, por su excelente gastronomía”.

5. Irlanda

La sensación de paz de Irlanda suele vincularse tanto a su neutralidad como a su cultura de hospitalidad Getty Images

Situada en el quinto puesto, Irlanda obtiene una puntuación alta gracias a sus bajos niveles de violencia y a su escasa participación en conflictos internacionales. En un país marcado por un pasado turbulento, esa sensación de seguridad no se da por sentada. “La experiencia histórica de Irlanda como nación hace que sus habitantes sean muy conscientes de los peligros de los prejuicios y de la importancia de mostrarse generosos y acogedores con los demás”, afirmó Didi Ronan, fundadora de Native, un hotel de enfoque regenerativo situado en West Cork.

Ronan remonta esta cultura de la hospitalidad a las leyes de Brehon, que rigieron Irlanda durante gran parte del primer milenio y establecían la obligación de ofrecer comida y refugio a desconocidos y viajeros. “Lo llevamos en el ADN”, aseguró.

La tradición de neutralidad de Irlanda confiere una dimensión internacional a esa sensación de paz, ya que el país no participa en guerras extranjeras ni en alianzas militares. “En una época de volatilidad e incertidumbre a nivel mundial, resulta reconfortante encontrarse en una isla remota del Atlántico, rodeado de buena música, paseos y libros”, comentó Ronan. “Valoramos este privilegio, dada la gran cantidad de sufrimiento e injusticia que padecen tantas personas en el mundo actual, una realidad que resuena con nuestra propia experiencia nacional”.

Para los visitantes, la vía más rápida para conectar con la faceta más tranquila de Irlanda es a través de la naturaleza, ya sea mediante un paseo por el bosque o una aventura en la costa. Ronan recomienda tomar el ferry a la isla de Cape Clear, explorar las ruinas medievales de Three Castle Head o visitar el círculo de piedras de Drombeg, cerca de Glandore.

*Por Lindsey Galloway