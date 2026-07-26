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En fotos: todos los invitados al acto inaugural de la 138° Exposición Rural de Palermo
Con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, se llevó a cabo el acto inaugural
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