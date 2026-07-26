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En fotos: todos los invitados al acto inaugural de la 138° Exposición Rural de Palermo

Con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, se llevó a cabo el acto inaugural

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Azul García Uriburu, María Belén Ludueña y Eloísa Frederking
Azul García Uriburu, María Belén Ludueña y Eloísa FrederkingFabián Malavolta
Azul García Uriburu acompañó a su marido, Marcos Pereda, al acto de la Sociedad Rural Argentina
Azul García Uriburu acompañó a su marido, Marcos Pereda, al acto de la Sociedad Rural ArgentinaFabián Malavolta
La llegada del presidente Javier Milei a La Rural, junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
La llegada del presidente Javier Milei a La Rural, junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina MileiLA NACION
El presidente Milei antes del discurso en el acto inaugural de la exposición de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo
El presidente Milei antes del discurso en el acto inaugural de la exposición de la Sociedad Rural Argentina, en PalermoFabián Malavolta
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén Ludueña y su hijo Vito Macri. Detrás, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén Ludueña y su hijo Vito Macri. Detrás, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y Alejandra Monteoliva, ministra de SeguridadGCBA
María Belén Ludueña con un conjunto de Boken en La Rural
María Belén Ludueña con un conjunto de Boken en La Rural
Rodolfo D’Onofrio
Rodolfo D’OnofrioFabián Malavolta
Marcos Pereda Born, vicepresidente primero de la SRA, junto a su esposa, Azul García Uriburu
Marcos Pereda Born, vicepresidente primero de la SRA, junto a su esposa, Azul García UriburuFabián Malavolta
Eloísa Frederking, vicepresidente segunda de la SRA
Eloísa Frederking, vicepresidente segunda de la SRAFabián Malavolta
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara MuzzioFabián Malavolta
Acto inaugural de la 138° edición de La Rural - Himno
Acto inaugural de la 138° edición de La Rural - Himno
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y su esposa Alicia Piccaluga
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y su esposa Alicia Piccaluga Fabián Malavolta
El jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny
El jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez ZinnyFabián Malavolta
La llegada del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el diputado Luis Petri, junto a Cristina Pérez
La llegada del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el diputado Luis Petri, junto a Cristina PérezFabián Malavolta
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con Vito Macri, el hijo de María Belén Ludueña y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con Vito Macri, el hijo de María Belén Ludueña y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge MacriPilar Camacho - LA NACION
El embajador de Serbia, Veljko Lazic
El embajador de Serbia, Veljko LazicFabián Malavolta
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados
Martín Menem, presidente de la Cámara de DiputadosFabián Malavolta
La periodista Eleonora Cole
La periodista Eleonora ColeFabián Malavolta
Horacio Ancia, Tefi Massa y Mario Gramisu, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Asuntos Internacionales de la Sociedad Rural Argentina
Horacio Ancia, Tefi Massa y Mario Gramisu, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Asuntos Internacionales de la Sociedad Rural ArgentinaFabián Malavolta
Acto inaugural de la 138° edición de La Rural
Acto inaugural de la 138° edición de La Rural
El jefe de Gobierno porteño se acerca a saludar al ministro de Defensa, teniente General Carlos Alberto Presti
El jefe de Gobierno porteño se acerca a saludar al ministro de Defensa, teniente General Carlos Alberto PrestiFabián Malavolta
Sergio Iraeta, secretario de Agricultura
Sergio Iraeta, secretario de AgriculturaFabián Malavolta
Martín Goldstein, exdirector en la SRA y referente de la Asociación Argentina de Brangus (AAB)
Martín Goldstein, exdirector en la SRA y referente de la Asociación Argentina de Brangus (AAB)Fabián Malavolta
Hubo aplausos en la llegada de la senadora nacional Patricia Bullrich
Hubo aplausos en la llegada de la senadora nacional Patricia BullrichFabián Malavolta
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales del diario LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales del diario LA NACIONFabián Malavolta
La llegada del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y de su esposa, María Belén Ludueña
La llegada del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y de su esposa, María Belén LudueñaFabián Malavolta
El saludo entre el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y el presidente Javier Milei
El saludo entre el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y el presidente Javier MileiFabián Malavolta
Graciela Pérez Lastra y su hijo, Walter Ramírez Moyano
Graciela Pérez Lastra y su hijo, Walter Ramírez Moyano Fabián Malavolta
La diseñadora Ivana Piccalo
La diseñadora Ivana PiccaloFabián Malavolta
El saludo entre Jorge Macri y Javier Milei
El saludo entre Jorge Macri y Javier MileiFabián Malavolta
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de Grupo IRSA
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de Grupo IRSAFabián Malavolta
El acto inaugural en la edición 2026
El acto inaugural en la edición 2026Fabián Malavolta
El himno nacional argentino
El himno nacional argentinoFabián Malavolta
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia AluaniFabián Malavolta
Dora Sánchez y Martín Cabrales
Dora Sánchez y Martín Cabrales
Las palabras del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fueron seguidas con atención por el presidente Milei
Las palabras del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fueron seguidas con atención por el presidente MileiFabián Malavolta
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel Fabián Malavolta
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
El embajador de Perú, Carlos Chocano BurgaFabián Malavolta
En el palco, Martín Menem y los mates para enfrentar el frío. El presidente de la Cámara de Diputados se sentó bien cerca del presidente Javier Milei, de Karina Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo
En el palco, Martín Menem y los mates para enfrentar el frío. El presidente de la Cámara de Diputados se sentó bien cerca del presidente Javier Milei, de Karina Milei y del ministro de Economía, Luis CaputoFabián Malavolta
Mauricio Groppo, presidente de la Asociación Argentina de Brangus
Mauricio Groppo, presidente de la Asociación Argentina de Brangus Fabián Malavolta
El empresario Carlos Sánchez Vincente
El empresario Carlos Sánchez VincenteFabián Malavolta
Cecilia Scalisi y Maximiliano Gregorio Cernadas
Cecilia Scalisi y Maximiliano Gregorio CernadasFabián Malavolta
En el palco, el empresario argentino Eduardo Elsztain, presidente de IRSA
En el palco, el empresario argentino Eduardo Elsztain, presidente de IRSAPilar Camacho - LA NACION
Paula Chazzareta y el general de Brigada Gustavo Re, subjefe de Estado Mayor General del Ejército Argentino
Paula Chazzareta y el general de Brigada Gustavo Re, subjefe de Estado Mayor General del Ejército Argentino Fabián Malavolta
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El embajador de Marruecos, Fares YassirFabián Malavolta
Marcela Ashley, Relaciones Institucionales del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas
Marcela Ashley, Relaciones Institucionales del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas Fabián Malavolta
El discurso del presidente Milei
El discurso del presidente MileiFabián Malavolta
La diputada nacional por Córdoba, Belén Avico
La diputada nacional por Córdoba, Belén Avico Fabián Malavolta
El desfile del Regimiento de Granaderos a Caballo en el acto inaugural de la exposición rural
El desfile del Regimiento de Granaderos a Caballo en el acto inaugural de la exposición ruralFabián Malavolta
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Teresa González Fernández, presidenta de ALPI
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Teresa González Fernández, presidenta de ALPIFabián Malavolta
El saludo del presidente Milei al público
El saludo del presidente Milei al públicoFabián Malavolta
La entrada del Regimiento de Granaderos a Caballo
La entrada del Regimiento de Granaderos a Caballo Fabián Malavolta
El jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli, junto a Analía Maiorana
El jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli, junto a Analía MaioranaFabián Malavolta
4500 expositores de animales y 400 expositores comerciales en la edición 2026
4500 expositores de animales y 400 expositores comerciales en la edición 2026 Fabián Malavolta
El Regimiento de Granaderos a Caballo en Palermo
El Regimiento de Granaderos a Caballo en PalermoFabián Malavolta
El desfile en el acto inaugural
El desfile en el acto inauguralFabián Malavolta
El embajador de Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
El embajador de Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga MubabingeFabián Malavolta
La mañana del domingo, en el acto inaugural
La mañana del domingo, en el acto inauguralFabián Malavolta
La fiesta del campo
La fiesta del campoFabián Malavolta
La llegada de Marcos Pereda a La Rural
La llegada de Marcos Pereda a La RuralFabián Malavolta
El desfile de los ejemplares premiados
El desfile de los ejemplares premiadosFabián Malavolta
El pato, el deporte nacional, también representado en el acto inaugural
El pato, el deporte nacional, también representado en el acto inauguralFabián Malavolta
La presencia del presidente en el acto inaugural
La presencia del presidente en el acto inauguralFabián Malavolta
El abrazo con el titular de la Sociedad Rural Argentina
El abrazo con el titular de la Sociedad Rural ArgentinaFabián Malavolta
La fiesta en Palermo
La fiesta en PalermoFabián Malavolta
El operativo de seguridad por la llegada del presidente a La Rural
El operativo de seguridad por la llegada del presidente a La RuralFabián Malavolta
El cuerpo diplomático presente en el palco del acto inaugural: el embajador de Congo, Daniel Marius, y su par de Chile, Gonzalo Uruarte Herrera
El cuerpo diplomático presente en el palco del acto inaugural: el embajador de Congo, Daniel Marius, y su par de Chile, Gonzalo Uruarte Herrera Fabián Malavolta
Manuel Loza y Fernando Herrera, de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA)
Manuel Loza y Fernando Herrera, de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA) Fabián Malavolta
Durante la jornada se realizó el desfile de ejemplares premiados y de la tropilla de petisos
Durante la jornada se realizó el desfile de ejemplares premiados y de la tropilla de petisosFabián Malavolta
Juan Pablo Maglier
Juan Pablo MaglierFabián Malavolta
Por Paula Ikeda
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