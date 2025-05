Cómo fue correr la maratón de París 2025, la más popular del mundo:”77 años, 55 maratones”

Solamente pasaron ocho meses de los Juegos Olímpicos. Pero las marcas aún continúan en los distintos distritos. La música suena en distintos idiomas. Champs Élysées está repleta de corredores que respetan cada uno de los corrales dispuestos para una nueva edición de la Maratón de París Schneider Electric 2025, el nombre oficial de la prueba atlética parisina.

A las 8 de la mañana solo partirán los profesionales. Luego, habrá tandas; para los que tarden más de dos horas y media, tres, tres y media, cuatro, y así. Cada uno sale en un horario y hay que estar temprano, porque cada grupo tiene miles de anotados y horarios que hay que respetar para evitar frenar los tiempos de otro corredor. El último saldrá a las 11.30 de la mañana. Son las condiciones y la mega organización para los más de 56.950 corredores que el último domingo lograron completar la hazaña en la capital francesa. Un récord mundial, que por ahora supera en participación a otras emblemáticas, como la de Nueva York.

Una instantánea de la Maratón de París 2025

Y que al igual que en muchísimas otras carreras -incluso de menor longitud- atraen a cada vez más amateurs. Según el informe de la carrera, poco más de la mitad (51%) hacían los 42,195 kilómetros por primera vez. El 31% fueron mujeres y 33% participantes internacionales, con una edad promedio de 37 años y 4 meses.

Un GPS y mensajes de texto en las calles

Las calles estuvieron llenas de gente. Miles de parisinos, familiares y turistas curiosos se fueron turnando para alentar en cada uno de los rincones emblemáticos de la capital francesa. Una aplicación monitoreaba casi en tiempo real el recorrido de los mismos para poder organizarse y saludarlos. Ya sea en Champs Élysées, Plaza de la Concordia, el Louvre, la Rue de Rivoli, la Ópera Garnier y las Galerías Lafayette, la plaza de la Bastilla, el bosque de Vincennes, la reconstruida Catedral de Notre Damme, la Torre Eiffel (que aparecía junto al muro de los 30 kilómetros), o la zona del court de Roland Garros. Otra opción era digital: había carteles cuyos mensajes de texto transmitían en pantalla gigante el aliento a los corredores.

Una instantánea de la Maratón de París 2025

Con carteles de aliento por todos lados. Había uno que emocionaba: “Feliz cumpleaños papá. Son 77 años y 55 maratones”. Y con historias con las que me crucé corriendo la maratón, como la de Charly, un corredor de 93 años que estuvo en otras ediciones. Otros mensajes eran más “alusivos” a los riesgos de la carrera. “Pain is just french Bread” (Dolor, es solo pan francés, en alusión a como se dice pan en ese idioma). Otros mezclaban competencia con actualidad: “Vamos que vuelan más rápido que la inflación”. En Francia, la interanual fue del 0,8 por ciento en marzo.

A lo largo del camino, hubo bandas musicales de diferente tipo que acompañaron. La más curiosa quizás fue en uno de los túneles contiguos al Sena, en el que un DJ ambientó con música electrónica a lo largo de todo ese kilómetro. En total, durante el recorrido, hubo cuarenta zonas de animación con ritmos que oscilaban desde rock internacional, batucadas y claro sonidos locales.

Una instantánea de la Maratón de París 2025

Aunque la primera maratón en suelo parisino data de 1896, la versión moderna de este evento comenzó a organizarse de manera oficial y anual en 1976. Desde entonces, el crecimiento fue exponencial: de unos pocos miles de participantes a una cita que convoca a corredores de más de 145 países, consolidando a París como una de las grandes capitales del running global.

Desde hace 12 años es auspiciada por Schneider Electric, una empresa de origen francés, de origen metalúrgico y militar, pero que hoy está muy asocidada a productos eléctricos; casi el 80 por ciento de lo que venden son productos conectables.

Triunfos africanos en lo más alto

El podio 2025 tuvo nombres conocidos en el mundo del atletismo. El keniata Benard Biwott (estuvo en Buenos Aires el año pasado) se impuso en la categoría masculina con un tiempo de 2:05:25, mientras que la etíope Bedatu Hirpa ganó entre las mujeres con un crono de 2:20:45, sumando un nuevo capítulo al dominio africano en las grandes maratones internacionales.