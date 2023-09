escuchar

Una de las dudas más frecuentes que tienen muchas personas es si se escribe “osea” u “o sea”. La Real Academia Española (RAE) indica que existe una sola opción correcta para enunciar esta locución que se utiliza en la cotidianidad para introducir una explicación, una aclaración o una reformulación de lo que se acaba de decir.

Cabe recordar que la RAE es una institución cultural que se dedica a la “regularización lingüística entre el mundo hispanohablante”. Esto significa que es una de las mayores fuentes de autoridad a la hora de resolver problemas vinculados al lenguaje, ya sea oral o escrito.

¿Se escribe “osea” u “o sea”?

A la hora de escribir, a muchos les surge la duda sobre si la forma correcta es “osea” u “o sea” Shutterstock - Shutterstock

Entre los términos “osea” y “o sea”, la RAE explica que la opción correcta es la segunda. Sin embargo, no se puede utilizar en cualquier caso, sino en aquel que se busque utilizar el conector equivalente a la expresión “es decir”. En ese caso, cita el siguiente ejemplo: “Vienen todos; o sea, somos seis”.

En su Diccionario panhispánico de dudas (versión 2005), la RAE explica que la locución “o sea” sirve para “introducir una explicación o precisión sobre lo que se acaba de expresar, o la consecuencia que se deriva de ello”.

Además de remarcar que su escritura en una sola palabra es incorrecta, informa que “se trata de una locución fija y, por tanto, invariable en el español actual”. Esto significa que “conviene evitar el uso concordado cuando lo que sigue a ‘ser’ es un sustantivo plural”. Esto último se observa en el siguiente ejemplo: “La celebración duró dos días, o sean, 48 horas”.

Por otro lado, la institución cultural también desaconseja la utilización del “o séase”, expresión antigua que se encuentra en desuso y que es más bien de carácter popular, por lo que debe evitarse ante todo en “la lengua culta”.

Por último, hay una duda que se vincula a la utilización de este conector: si se debe colocar coma o no al término de la misma. La RAE explica ante todo que no es obligatorio el uso de la coma. Sin embargo, puede aplicarse cuando la locución “introduce una explicación o paráfrasis del elemento precedente”. En cambio, cuando presenta una relación de causa-consecuencia, no se debe apelar a su uso.

¿Qué significa “osea”?

Por otro lado, la RAE explica que la palabra “osea” sí existe, aunque es menos común su uso. De acuerdo al organismo, corresponde a una forma del verbo ‘osear’. Este, a su vez, es una variante aceptada del verbo “oxear”, que significa “espantar las aves domésticas y la caza”.

La palabra “ósea” funciona como femenino del término “óseo”

Asimismo, también existe una tercera variante que se presenta, pero que lleva una tilde ortográfica. La palabra en cuestión es “ósea” y funciona como femenino del término “óseo”, adjetivo que hace referencia a lo “perteneciente o relativo al hueso”.

