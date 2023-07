Cómo se escribe “valla” o “vaya”

escuchar

Una de las dudas más frecuentes a la hora de escribir se presenta con los términos “valla” y “vaya”. La clave para esto se encuentra en el sentido que se quiera expresar, dado que ambas palabras existen: puede ser la conjugación del verbo “ir” como un sustantivo que funciona como sinónimo de “cerco”.

“Valla” o “vaya”: todas las claves para saber cómo se escribe

Ocurre en el idioma español que muchas veces hay términos que se pronuncian de la misma manera, pero que se escriben distinto. A estos se les conoce como palabras homófonas.

Las diferencias entre un término y otro suelen ser menores. Puede ser una cuestión de “b” y “v”, de “c” y “s” o de “y” y “ll”, por ejemplo. La cuestión está en que un pequeño error puede generar un malentendido, ya que varía considerablemente el sentido de lo que se pretende expresar.

Es lo que ocurre con las palabras “valla” y “vaya”. La respuesta para saber cómo se escribe se encuentra precisamente en el significado que se busque.

El término “valla” es un sustantivo femenino que funciona como sinónimo de “cerco” (también en su sentido sustantivo, es decir, no como adverbio de lugar). En este caso, la Real Academia Española presenta cinco acepciones a esta palabra. Las más destacadas son “vallado o estacada para defensa” y “línea o término formado de estacas hincadas en el suelo o de tablas unidas, para cerrar algún sitio o señalarlo” son dos de las más destacadas.

A diferencia del anterior, “vaya” es un término que se presenta principalmente en distintas conjugaciones del verbo “ir”. Sin embargo, la RAE indica que tiene otras acepciones, y el hecho de que no sean tan comunes no significa que no haya que tenerlas en cuenta al momento de escribir. En primer lugar, “vaya” es una “burla o mofa que se hace de uno o chasco que se le da”, y cita como ejemplo de esta acepción la frase “dar la vaya”.

En su diccionario de la Lengua Española también ofrece las siguientes definiciones:

Interjección que se usa “para comentar algo que satisface o que, por el contrario, decepciona o disgusta”. Ejemplo: “¡Vaya! Se viene una tormenta”.

Interjección que se utiliza “seguida de la preposición con y de un sintagma nominal, para marcar la actitud, favorable o desfavorable, del hablante, matizada muchas veces de ironía, ante la persona o cosa designada por dicho sintagma”. Ejemplo: “¡Vaya con el niño!”.

Adverbio exclamativo que “pondera la cualidad”. Ejemplo: “¡Vaya forma de hablar!”.

Adverbio exclamativo que pondera la cantidad. Se emplea sobre todo “con nombres no contables abstractos en singular”. Ejemplo: “¡Vaya fuerza tuvieron que hacer!”.

Por último, existe otra palabra que se puede sumar al grupo de palabras homófonas que integran “valla” y “vaya”. Se trata de “baya”, que es tanto una planta como un tipo de fruto de carácter carnoso que tiene pulpa y semillas en su interior.

