Compartió una lista de requisitos que debe cumplir quien quiera salir con ella y en las redes no la perdonaron

“¿Qué es lo mínimo?”, esa fue la pregunta que le abrió paso a una ‘tiktoker’, llamada Mafe Rojas, para mencionar uno a uno los requisitos que tiene que cumplir la persona que quiera ser su pareja. Su video se viralizó por las expectativas que la joven mencionó, que para muchos son muy exigentes.

Al menos un vehículo, hablar dos idiomas, tener finca raíz o que esté pagando la cuota inicial son algunas de las condiciones que no solo sorprendieron a sus seguidores, sino que también generó una polémica. El video, que fue compartido por un usuario en Twitter, alcanzó los 2 millones de visualizaciones y cientos de comentarios. Allí enumeró más de 7 requisitos.

La joven se valió de cientos de criticas Captura video)

“Tengo 23 años y para mí lo mínimo es…”, comenzó en el video. En ese sentido, prosiguió con el listado: “Que sea profesional, no me sirve que sea técnico o tecnólogo. Segundo, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tercero, tiene que tener por lo menos un vehículo, preferiría una moto porque me encantan”.

Cuando las condiciones parecían cada vez más difíciles, la mujer agregó: “Que ya tenga finca raíz o la cuota inicial de su apartamento o casa. No puede vivir con los papás. Debe tener pasaporte y visa, por lo menos a los Estados Unidos”. Y continuó con un punto muy importante para ella: “Tiene que ganar más o igual de lo que yo gano económicamente. Séptimo, que no tenga hijos y que tenga pensado no tenerlos, preferiblemente que tenga hecha la vasectomía o en planes de hacérsela”.

Requisitos de una influencer

No obstante, remarcó que esos eran los requisitos personales, mientras que para la relación también cuenta con una lista de cumplidos. “Debe planear por lo menos 3 citas al mes, debe estar dispuesto a asistir a terapia como individuo o si es necesario como pareja, debe lavar los platos, debe estar de acuerdo con comer a domicilio y debe saber lavar ropa porque yo no sé”, indicó.

“Esta lista de estándares es muchísimo más larga”, anticipó la joven que decidió no mencionarla toda. Además hizo una aclaración: lo que determina “como mínimo” es lo que tú como individuos te das y recibes, lo que pido es lo que ya tengo. Es esta la justificación que la lleva a tener altos estándares para quien sería su pareja.

Antes las declaraciones, miles de usuarios se pronunciaron al respecto en referencia a las pretenciones de la joven, que muchos calificaron como difíciles de cumplir. Los comentarios en la publicación fueron con bromas al respecto.“Debe presentar 3 copias de la cédula, ampliadas al 150%, autenticadas en notaría; también debe presentar la copia de los servicios de los últimos 3 meses, dos codeudores con finca en Marte, extracto de la cuenta en Suiza y ser descendiente directo de Jesús”; “¿Qué ofrece ella a la relación usando como base su propia lista?”;“Exige mucho y ofrece poco” y “Me parece válido que cada persona tenga sus estándares y exigencias”, fueron algunos de ellos.

EL TIEMPO (GDA)