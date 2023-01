Cumplió 15 años pero el show de la fiesta la decepcionó: “Me llevan eso y lloro”

escuchar

En redes sociales sigue en tendencia el nombre de Bad Bunny: lejos de estar hablando de sus lanzamientos se encuentra en el ojo de la polémica porque recientemente fue criticado por lanzar el celular de una fan que pretendía sacarse fotos con él en la calle. El artista explicó que se sintió incómodo por la actitud de la joven y reaccionó de esa forma. Por ello llamó la atención que se hiciera presente en un cumpleaños de 15 años; sin embargo, se dio a conocer que se trató de un hombre que lo imita y causó furor.

En el clip de menos de un minuto, compartido en TikTok, se observa al imitador de Bad Bunny cantando en la mitad de la pista durante una fiesta. Y no, él no lanzó el celular de la persona que lo grababa, pese a que por momentos se le acercaba para hacer “close up”. Con gran alegría, el imitador llevó a cabo su performance pero la respuesta no fue la esperada entre los presentes que no se mostraron con demasiado felices.

Imitador de Bad Banny

Pese a que la voz del imitador suena prácticamente igual a la del cantante puertorriqueño e incluso intentó igualar su look y peinado, los invitados lucen aburridos durante su interpretación. En las imágenes se observa a personas de todas las edades sentadas frente a sus mesas mirando el espectáculo. Tampoco la quinceañera luce muy animada e incluso se voltea hacia su celular mientras el imitador de Bad Bunny continúa con su interpretación del tema “Tití me preguntó”, con una gran onda a pesar de que el ambiente no era el menor.

De acuerdo con las etiquetas con las que fue publicado el video, los hechos ocurrieron en Perú y rápidamente se volvió viral debido a la reacción de los invitados mientras el imitador intentaba animar el evento. “No viene al zócalo pero qué tal a los XV años”; “Me llevan eso y lloro”; “Mano ese público no te merece, tienes talentooo”; “Bastante bien tu show”; “La cumpleañera no es fan de Bad Banny jaja”, son algunos de los comentarios que se lee en la publicación.

El video fue publicado por la cuenta del imitador de Bad Bunny, quien postea videos de todos los eventos a los que asistió interpretando al puertorriqueño, sobre todo fiestas. En las filmaciones se puede observar el gran disfrute de los invitados a cada evento que se presenta, por lo que este último compartido se distingue del resto.

El imitador de Bad Bunny

Lo cierto es que ahora en sus más recientes publicaciones, los usuarios le comentan palabras relacionadas con los recientes acontecimientos que involucran al artista. “Espero no me tires el celular”, “¿Se imaginan que también tire teléfonos?”; “Ahora dudo si fuiste vos o el real el que tiró el celular”; “Tendrías que pagarle a la chica por un móvil nuevo jaja”; “Sos igual, no te vayan a confundir y te culpen por tirar cosas” y “Iguales, ojala no tires objetos vos también”, son algunos de los comentarios que le dejan.

El Universal (México)