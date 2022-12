Les cancelaron el vuelo, revolucionaron el aeropuerto, pero los usuarios de TikTok advirtieron un peculiar detalle

escuchar

Ana Karen Treviño se volvió viral en las redes sociales por exponer una incómoda situación que vivió en el aeropuerto. Regularmente, comparte anécdotas de su vida cotidiana en TikTok, por lo que esta ocasión no fue la excepción. Se disponía a viajar por el interior de México, pero la aerolínea le canceló su vuelo. Eso enfureció a los viajeros, quienes terminaron por reclamarle al personal de una manera efusiva. Lo que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue un detalle en la apariencia del trabajador de la empresa de aviones que atendió a los clientes.

En su cuenta @nutrieres10, la joven publicó una serie de videos que muestran el caos que se originó en la sala de espera. Un gran grupo de personas se acercaron a los encargados de la aerolínea para demostrar su molestia por lo sucedido. Entre gritos y reclamos, la gente pedía que se le brindara hospedaje, comida y transporte, en tanto que el avión no llegara.

Les cancelaron su vuelo a unos viajeros y su respuesta se volvió viral

La inconformidad de los clientes llegó a las últimas instancias. Optaron por acercarse al mostrador de la compañía a gritarles a los trabajadores. “Páganos el Uber, páganos el taxi”; “Háblale a tu gerente”, dijeron algunas personas. En ese sentido, el empleado les pidió que se tranquilizaran y que se fueran de las instalaciones. “No nos querían dar el transporte de regreso, ya eran casi las 00.00 hs y teníamos que regresar al aeropuerto por nuestra propia cuenta a las 4.00 hs”, dijo Ana.

La respuesta de la firma fue enviar a los pasajeros a descansar. No obstante, estos se enfurecieron todavía más porque la aerolínea no estaba dispuesta a asumir los costos que esto les requeriría: “Lo tienes que resolver tú”; “Ni de chiste me voy a ir”, se escuchó decir a algunos clientes molestos. Lo que los viajeros pedían era que la compañía les brindara todo lo necesario para esperar un siguiente vuelo. Consideraron que no tenían por qué pagar más de lo que tenían presupuestado, dado que no era su responsabilidad que la aeronave no hubiera llegado.

El detalle por el que se volvieron virales luego de que les cancelaran su vuelo

Los reclamos no cesaron en ningún momento. Los tripulantes estaban más que furiosos. Incluso uno de ellos exhortó a los empleados a tomar acciones ante la situación: “Tú eres ahorita la voz de la aerolínea, háblale a tu supervisor o a tu gerente. Dile: ‘tengo 100 personas aquí paradas’. No es tu problema, pero tú eres el que debe dar solución... a mí no me interesa que no haya capacidad (suficiente) de taxis. Tú tienes la solución para decirles (a sus jefes), ‘oye tengo a toda esta gente aquí enojada’”.

Les cancelaron su vuelo a unos viajeros y su respuesta se volvió viral, parte 2

Justo en ese momento, la apariencia del trabajador al que le gritaban causó una reacción entre los usuarios. A todos les pareció muy peculiar que estuviese vestido de duende navideño. Así que no dudaron en hacer comentarios al respecto: “¿Pero por qué le gritan al duende de Santa?”; “Fuera del desmadre, que aguante de los trabajadores que ni su culpa es, pero ni modo”; “¿No puede el tipo decir lo mismo pero sin gritar?”; “Y el duende como ‘señor si supiera que el gerente no me da solución a mis vacaciones, menos a ustedes”.

LA NACION