Compró su primera casa y descubrió que tenía una pileta enterrada hace 20 años

El mercado inmobiliario suele esconder sorpresas, pero rara vez de la magnitud que experimentó Sam Letchford, un joven de 25 años que tras adquirir su primera vivienda en Queensland, Australia, halló una pileta de cemento completamente enterrada bajo el césped de su jardín. Lo que comenzó como una serie de refacciones domésticas rutinarias se transformó en un proceso de excavación arqueológica, el cual reveló un elemento de infraestructura que había sido ignorado tanto por el vendedor como por los agentes inmobiliarios durante la transacción comercial realizada en marzo de 2021.

Tras notar irregularidades en el terreno y sectores donde el concreto parecía formar senderos truncos hacia ninguna parte, Letchford decidió profundizar su investigación. El recurso clave para esclarecer el misterio fue la utilización de imágenes satelitales disponibles en Google, una herramienta tecnológica que permite realizar un seguimiento cronológico del uso del suelo. Según informó el medio australiano 9News, el análisis de los archivos visuales demostró que la piscina se encontraba en pleno funcionamiento durante el año 2000, mientras que para el 2011 el espacio ya aparecía totalmente cubierto por tierra y césped, lo que dejó atrás cualquier rastro de la construcción original a la vista de los nuevos compradores.

Las imágenes satelitales en Google confirmaron lo que creía: había una pileta enterrada en su patio Capturas Instagram (@sammyletchford)

Al respecto de su experiencia, Letchford reveló al Daily Mail Australia que el hallazgo inicial fue una vivencia insólita. “¡Al principio fue impactante! Pero también fue gracioso porque estaba con mi pareja en ese momento y no podíamos creer lo que encontramos”, señaló durante la entrevista. A pesar de la sorpresa y los inconvenientes logísticos que representa la aparición de una pileta sin uso previo conocimiento, el propietario mantuvo una postura pragmática sobre su inversión. “Hubiera sido genial saberlo de antemano, pero considerando el estado del mercado y lo difícil que está ingresar como propietario, hubiera comprado la casa igual”, sentenció el joven australiano sobre su decisión.

El desafío técnico de recuperar la estructura implicó la contratación de maquinaria pesada. Una vez confirmada la ubicación exacta mediante las fotografías de satélite, Letchford procedió a contratar un equipo con excavadora para retirar la capa de tierra compactada que protegía la superficie. Si bien inicialmente contempló opciones creativas, como transformar el antiguo estanque en una pista para practicar skate, el propietario ahora evalúa el costo de oportunidad.

A sus 25 años, el joven aceptó comenzar el proceso para desenterrar una pileta en su patio 9News

Debido a que no planea organizar eventos sociales ni utilizar la piscina en el corto plazo, el joven admitió que el hallazgo le resulta un tanto molesto para sus planes financieros actuales. “No pienso hacer ningún evento en el corto plazo, así que es probable que el dinero que tengo sea destinado para una nueva cocina”, concluyó Letchford ante las consultas de 9News respecto a la resolución de este hallazgo fortuito en su jardín.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA