Atrapados en una pileta, se hundían lentamente hasta que la ayuda llegó: “La cría se aferraba a la mamá”

Estaba sirviendo alimento en el plato de su perro cuando levantó la vista y notó algo extraño en la pileta del jardín de la casa. Sobre la cubierta plástica que protegía el agua de hojas, tierra e insectos, una madre koala y su cría, estaban en peligro de ahogarse.

Algunas secciones de la cubierta de la pileta estaban desplazadas y dobladas, lo que indicaba que la koala había intentado escapar, aunque sin éxito. Afortunadamente, la familia vive a dos casas de distancia de Richard, un voluntario de Koala Rescue Brisbane South (KRBS), en Coorparoo, Australia. En cuanto lo llamaron, él acudió rápidamente a ayudar.

“La madre y la cría estaban abrazadas y sentadas sobre la cubierta de la pileta; apenas se movían, pero estaban completamente empapadas... mis vecinos no lograban determinar cuánto tiempo llevaban allí”, contó Richard a un medio local.

Se encontraban en la parte menos profunda de la pileta, por lo que Richard pudo entrar en el agua y recogerlas con cuidado con la ayuda de una red. A pesar de la aterradora situación, ambos animales se mostraron sorprendentemente tranquilos.

Richard secó a la koala y a su cría con una toalla y las colocó al sol para que entraran en calor. Mientras se secaban, se puso en contacto con el operador de KRBS, quien organizó su traslado a la RSPCA, para una evaluación veterinaria.

Los veterinarios de la RSPCA examinaron minuciosamente a la koala y a su cría. Gracias a Richard y a la rápida reacción de los propietarios de la casa, los marsupiales se encontraban bien. “El desenlace de este caso podría haber sido trágico”, escribió KRBS en Facebook.

Si se tiene una pileta, existen algunas medidas sencillas que evitan que los animales caigan en ella. Aunque una cubierta es un buen comienzo, es mejor optar por una diseñada específicamente para ayudar a los animales a salir. O, en su defecto, sumar un tronco o una red de modo que puedan aferrarse.

Tan solo dos días después, la RSPCA determinó que la madre y su cría estaban en condiciones de ser liberadas en el exterior. Los cuidadores de koalas los colocaron al pie de un árbol en una reserva natural, y la madre no perdió tiempo en trepar rápidamente por él con su cría a cuestas.

Todas las personas que participaron en el rescate y la liberación de estos koalas se sintieron aliviadas al verlos a salvo, felices y juntos después de todo lo que habían pasado.

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