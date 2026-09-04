Compró un kit de ADN por curiosidad y una duda menor terminó destapando el secreto mejor guardado de su familia

Un experimento doméstico realizado con el único fin de entretenerse derivó en una tragedia familiar de proporciones inesperadas. Un joven de 19 años, cuya identidad se mantiene en reserva, decidió invertir 80 euros en una prueba genealógica comercial. Lo que comenzó como un pasatiempo para conocer sus orígenes terminó por exponer un oscuro secreto enterrado durante décadas, que dejó como saldo el desmoronamiento de su estructura familiar más cercana tras descubrir quién es su verdadero padre biológico.

Según relató el medio británico The Mirror, el joven recibió los resultados y, por simple curiosidad, accedió a la sección de coincidencias genéticas. La sorpresa fue inmediata: descubrió que solo compartía el 29,2 por ciento de su ADN con quien siempre consideró su progenitor. “Esto no tenía sentido para mí, ya que también compartimos un haplogrupo paterno y nos parecemos mucho, así que definitivamente era mi padre”, señaló el joven al intentar explicar la confusión inicial ante las cifras que arrojaba el informe técnico.

Un valor en la prueba de ADN lo ayudó a descubrir quién era su padre biológico Unplash

Sin embargo, el desconcierto se transformó en una sospecha sólida al analizar el resto de las conexiones genéticas. El protagonista observó que compartía el 24,6 por ciento de su ADN con una prima, un porcentaje notablemente superior al 12 por ciento que, en promedio, suelen registrar los primos hermanos. Ante la evidencia matemática, el joven comenzó a descartar errores técnicos y llegó a la conclusión más lógica y perturbadora: el padre de su prima, su propio tío, era en realidad su padre biológico.

Tras procesar la información y atravesar una etapa de ira contenida, el joven buscó respuestas en el entorno familiar directo. Sin filtros, confrontó a su madre con los documentos en mano. “Le conté todo: la prueba, los porcentajes, las coincidencias de ADN, ¡todo! Mi mamá cayó al suelo llorando, rogándome que no le dijera a papá”, detalló el afectado en su testimonio. A pesar de las súplicas maternas, hizo partícipes de la verdad a los demás involucrados, incluida su prima, quien a partir de ese momento pasó a ser considerada su media hermana.

El test destruyó a su familia, pero lo llevó a saber la verdad (Imagen ilustrativa) Pexels

La situación escaló rápidamente cuando el tío David, identificado como el progenitor real tras el análisis, se presentó en la vivienda. “No dijo nada después de calmarse. Salió de la habitación y cerré la puerta”, rememoró el joven. La revelación derivó en una acalorada discusión y un enfrentamiento físico entre el padre oficial y el tío, desencadenando un caos absoluto en el hogar.

A pesar de la devastación emocional y el sentimiento de culpa que le genera haber iniciado este proceso, el protagonista sostiene una postura ambivalente: “Si hubiera gastado el dinero de mi cumpleaños en otra cosa, nada de esto habría sucedido, pero otra parte de mí se alegra de saber la verdad”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA