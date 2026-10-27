Compró una estancia de más de 9000 hectáreas, plantó un millón de árboles y logró el regreso de un animal desaparecido

En el año 2003, el empresario británico Paul Lister tomó una decisión que marcó un punto de inflexión para el paisaje escocés: adquirió Alladale, una extensa estancia de 9300 hectáreas ubicada en las Tierras Altas de Escocia. Durante décadas anteriores, esta propiedad funcionó casi exclusivamente como un terreno privado reservado para la caza de ciervos y la práctica de la pesca. Sin embargo, el uso intensivo del suelo y el persistente sobrepastoreo generaron un daño ambiental severo, por lo que la vegetación autóctona desapareció de forma progresiva, el terreno perdió su fertilidad original y los ecosistemas locales sufrieron un colapso silencioso.

En el año 2003, el empresario británico Paul Lister tomó una decisión que marcó un punto de inflexión para el paisaje escocés: adquirió Alladale, una extensa estancia de 9300 hectáreas ubicada en las Tierras Altas de Escocia (Foto: TENT)

Ante este panorama crítico, Lister ideó un plan integral de repoblamiento silvestre. El propósito principal apuntó a revertir los daños históricos, reconstruir el equilibrio ecológico y devolverle al terreno su esplendor original. Para lograr esta meta, la estrategia inicial requirió regular de manera estricta la población de ciervos. Al disminuir la cantidad de estos animales, los brotes tiernos de los árboles lograron sobrevivir al consumo constante, lo que permitió que la vegetación comenzara una lenta recuperación natural.

El momento clave del proyecto ecológico ocurrió en 2009, año en el que comenzó un programa masivo de plantación de árboles nativos en las zonas más castigadas de la estancia. Los equipos de trabajo colocaron un millón de ejemplares de especies autóctonas, con un protagonismo especial de los pinos silvestres, los serbales y los sauces. En paralelo, los especialistas iniciaron tareas de restauración en más de 220 hectáreas de turberas, un tipo de humedal fundamental para la captura de carbono y la regulación del agua.

El impacto positivo de estas acciones quedó demostrado científicamente. Según los datos oficiales publicados por NatureScot, un organismo gubernamental encargado del patrimonio natural escocés, una evaluación realizada en 2023 confirmó un logro trascendental. Una amplia superficie del histórico bosque de pino caledonio regresó a una condición ambiental favorable gracias a los trabajos de conservación.

La reserva Alladale Wilderness, en Escocia. Geograph.org.uk

La transformación de Alladale trascendió la flora y abarcó también a la fauna local. El plan incluyó el retorno estratégico de animales que habían desaparecido de la región debido a la destrucción de su hábitat. El caso más emblemático fue el de la ardilla roja, un mamífero ausente en la propiedad al momento de la compra.

En 2013, exactamente una década después de la adquisición del terreno, se concretó la liberación de 36 ardillas rojas en Alladale y en estancias vecinas; la iniciativa se desarrolló en conjunto con la prestigiosa Roy Dennis Wildlife Foundation. Tras la liberación, los roedores encontraron condiciones óptimas para su supervivencia, lograron reproducirse sin intervención humana y se expandieron de manera espontánea por distintos sectores de la reserva.

Los roedores encontraron condiciones óptimas para su supervivencia, lograron reproducirse sin intervención humana y se expandieron de manera espontánea por distintos sectores de la reserva (Foto: Wikipedia)

Hoy en día, las ardillas habitan en libertad y forman parte estable de la fauna local. De esta manera, tras más de dos décadas de trabajo continuo, la estancia Alladale completó un cambio radical. Pasó de funcionar como un espacio comercial para la caza a consolidarse como una reserva natural protegida, lo que demuestra que la inversión económica y el trabajo planificado logran revertir los daños ambientales del pasado.