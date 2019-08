Conocerse a uno mismo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2019

El conocimiento del cerebro, una manía actual, no redunda en autoconocimiento, afirma el filósofo alemán Markus Gabriel, fundador del nuevo realismo, entrevistado por Astrid Pikielny para el suplemento Ideas, de LA NACION (14/7/19). Entre el espíritu y el cerebro de una persona hay un enorme y misterioso espacio, cuyos interrogantes y misterios no se comprenden a partir de procesos bioquímicos, sostiene Gabriel. Y aconseja sabiamente: "¿Quieren mayor autoconocimiento? Lean a Shakespeare, tengan una buena relación amorosa, vayan al teatro, se entiende mucho más al ser humano leyendo literatura".

Aunque hubo esporádicas erupciones anteriores, la fiebre por el autoconocimiento tomó características epidémicas a partir de la segunda mitad del siglo XX y de lo que se conoció como New Age. Bajo esa categoría se cobijaron, y se siguen cobijando, desde entonces los más estrafalarios gurúes y las más variopintas disciplinas que bajo pretextos astrológicos, psicológicos, esotéricos, pseudoespirituales, seudocientíficos o pseudofilosóficos, nacen y mueren a velocidad cada vez mayor, prometiendo "autoconocimiento" y "crecimiento interior". Pero la del autoconocimiento es una puerta que se abre desde adentro, contra la creencia de que una llave mágica lo hará desde afuera entregando, como en una suerte de delivery, respuestas personalizadas que solo explorables a través de una tarea íntima, silenciosa, solitaria, a veces dolorosa, que puede no terminar en el curso de una vida, pero que conecta con el sentido de la existencia.

En la entrada del templo de Apolo, dios de la música, de la armonía, del sol y de la sanación, hijo de Zeus y de Leto y la más poderosa divinidad del Olimpo luego de su padre, se leen dos consignas: "Conócete a ti mismo" y "Todo en su medida". En Delfos, donde estaba emplazado, los restos arqueológicos de ese templo conservan las consignas. Es importante que permanezcan y que se recupere su verdadero significado. "Conócete a ti mismo" significaba, en su momento y en su contexto, "Conoce cuál es tu lugar en el cosmos". Cosmos era para los griegos antiguos el orden de un universo, cuyo funcionamiento obedece a las leyes naturales. Y el Caos sobreviene cuando esas leyes son alteradas por las conductas humanas. Quien lo hace cae en la híbris (soberbia, exceso) y suele ser castigado con la némesis, mediante la cual los dioses restituyen la armonía trastocada. El conocimiento de uno mismo sería, entonces, el aprendizaje de la propia singularidad, de aquello que hace a cada uno parte de una totalidad que es más que la suma de esas partes. Autoconocimiento es, desde esa perspectiva, conciencia de uno y del mundo. De uno en el mundo. Idea alejada, por cierto, del autoconocimiento a la moda, que suele redundar en justificación del egoísmo, de la indiferencia hacia el otro, del egocentrismo y el narcisismo selfie.

En su libro La sabiduría de los mitos, el psicólogo francés Luc Ferry señala la importancia de restablecer el verdadero significado tanto de "Conócete a ti mismo" como de "Todo en su medida". Estas expresiones, dice, invitan a los humanos a encontrar su justa medida y ubicación en el orden cósmico, a no creérsela, a protegerse de la híbris, a la que define como "falta de sabiduría" que conduce siempre a la catástrofe, una catástrofe anunciada. Esta enfermedad de la mente y del alma aqueja no solo a individuos en particular, sino que también puede afectar a todo un conjunto humano, a una nación o la humanidad entera, como se detecta frecuentemente, encarnada en ídolos con pies de barro, gobernantes cegados por la necedad y la soberbia o tecnócratas fanáticos, que se presumen como dioses capaces de violentar todas las leyes de la naturaleza e imponer otras nuevas. Quizá sea necesario hoy más conocimiento de sí mismo y menos autoconocimiento.