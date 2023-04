Consultó si el restaurante era “pet friendly” para llevar a su mascota y recibió una respuesta que lo indignó

escuchar

La tendencia pet friendly cada vez gana más adeptos y se suman desde locales gastronómicos hasta complejos turísticos que no solo aceptan mascotas de sus clientes, sino que también tienen comodidades para que todos pasen un buen momento. Algunos sitios ofrecen platos para perros, agua ilimitada y espacio para recreación.

Sin embargo, algunos lo toman solo como una moda y no para ponerlo en práctica. Eso le pasó a un joven que hizo una reserva en un restaurante que supuestamente permitía la presencia de mascotas, pero obtuvo una insólita respuesta por parte del local gastronómico. Indignado, el usuario de Twitter compartió la captura de pantalla con la explicación.

Según un estudio, los trabajadores en empresas pet friendly colaboran y confían más entre sí.

‘’Hola, buenas tardes, tengo una reserva para ir con mi familia el finde de Pascua y quería saber si son pet friendly así voy con mi perro. Gracias”, fue la consulta que envió esperando la respuesta del lugar.

Pero, el mensaje que recibió fue de lo más insólito. “Somos pet friendly como concepto, pero no aceptamos mascotas en el complejo”, le dijeron.

Indignado con el mensaje que recibió, y viendo que no podría ir con su mascota, que es parte de su familia, compartió la imagen en la cuenta de la red del pajarito con una repercusión que no imaginaba. Con tono irónico, presentó la situación: ‘’Hola, ¿tienen platos sin TACC en la carta? Sí, pero no cuidamos la contaminación cruzada’'.

El posteo del protagonista superó las 600.000 visualizaciones además miles de Me Gusta y retuits con comentarios de gente que se indignó por la insólita respuesta.

La publicación que se volvió viral en Twitter Twitter

“Bancamos mucho a las mascotas, pero lejos bien lejos de mi local”, le escribieron con ironía. “Es insólito”; “Se autoperciben pet friendly” y “Me pasó de ir a un lugar que decía pet friendly en la puerta, y que me dijeran que sí son, pero en la vereda”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

El Universal (México)