Subieron al avión y en pleno vuelo hicieron algo que desconcertó al resto de los pasajeros: “Personas extrañas”

La red social TikTok es usada por millones de usuarios alrededor del mundo quienes generan contenido con el objetivo de atraer el mayor número de usuarios a sus videos. Cientos son los clips que diariamente alcanzan millones de visualizaciones alrededor del mundo por ser divertidos o curiosos, entreteniendo y distrayendo a los usuarios.

Y en el mar de contenido, llamó la atención un video en particular en el que los pasajeros de una aerolínea se sirven en platos de lo que parece pollo frito, algo que no suele suceder porque en los aviones esto no es común.

Sin embargo, lo que ofrecen en los aviones no les gusta a muchos pasajeros, por lo que varios optan por no consumir nada.

La familia comió una peculiar comida en el avión

También ocurre que las aerolíneas de bajo costo cambiaron las políticas de servicio, en especial de los alimentos, y no cubre el pago del ticket.

Aunque no se sabe cuál es la historia detrás de esta familia, llamaron mucho la atención en TikTok porque optaron por abrir un recipiente con alimentos ya cocinados, al parecer por ellos mismos, y consumirlos en el avión.

En las imágenes se observó que se sirvieron en platos lo que parece papa, yuca y pollo, y lo pasaron entre todos los miembros de una misma familia.

El hecho se volvió viral en TikTok

Esta publicación tiene más 63 mil me gustas y más de 110 comentarios y 5.6 millones de visualizaciones. La usuaria que publicó dicha situación se llama en la cuenta @analisiareyes, quien registró dicha situación. “A veces cuento historias sobre mi mamá, pero algunas son personas tan extrañas que se las inventan”, sostuvo.

El Tiempo (Colombia)