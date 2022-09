Corgis: piden más de 6000 dólares por un cachorro de la raza popularizada por la reina Isabel II

Los corgis, la raza de perros preferida por la fallecida reina Isabel II, alcanza precios récord en el Reino Unido tras la muerte de la monarca, que durante toda su vida tuvo una treintena de estos ejemplares.

“Los precios que piden los criadores de corgis registrados tocaron hoy un récord”, informó un portavoz de Pets4Homes, un portal de internet de venta de animales de compañía en el Reino Unido. El precio medio se duplicó en los últimos tres días, indicó esta fuente.

“En los anuncios más recientes, los precios para algunos corgi superan por primera vez la barrera de las 2.500 libras”, señaló. En algunos sitios alcanzan las 6 mil libras.

El sitio registra una cantidad de búsquedas diarias de corgis 10 veces superior a la de la semana pasada, cuando fue el funeral de Isabel II. El aumento de precios rebasó el que hubo en medio de la pandemia de Covid-19, cuando creció la necesidad de la gente por una compañía de cuatro patas, en medio del aislamiento.

Mary Davies, cuyo corgi Timmy fue utilizado como semental para una de las camadas de la Reina en la década de 1990, dijo que le sorprendía ver que la gente cobrara tanto por los cachorros. “Entre 1800 libras y unas 2000 libras sería un precio normal para un cachorro de corgi. Sólo los criadores oportunistas cobran ese tipo de precios (los disparados)”, dijo a The Metro. “No los criadores de exposición, todos son bastante sensatos”.

Algunos corgi superan por primera vez la barrera de las 2.500 libras Richard Vernalls - PA

Una criadora de Manchester, Eliza Laurent-Turner, dijo que su teléfono no había parado de sonar tras el funeral de la Reina. “Recibí muchas llamadas el lunes, la mayoría de las personas con las que he hablado me han dicho que siempre quisieron tener uno y que desde la muerte de la Reina han decidido hacerlo”.

Estos animales de pequeño tamaño se caracterizan por sus grandes orejas y unas patas desproporcionadamente pequeñas en relación al largo del torso. Los corgis de la reina incluso tuvieron un papel protagónico en la parodia del clip de James Bond filmado con la reina para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Se cree que una tribu guerrera de celtas trajo a los corgis en su forma aborigen a Cardiganshire, Gales, allá por el año 1200 a.C., por lo que han estado al menos en Gales por más de 3 mil años. De acuerdo con Pembroke Welsh Corgi Club of América, existe una leyenda galesa que dice que los perros eran utilizados por hadas y elfos para tirar sus carruajes, trabajar con el ganado de las hadas y servían como guerreros de estos pequeños seres mágicos.

La raza corgi es más antigua de lo que se cree SEBASTIEN BOZON - AFP

La reina recibió su primer corgi en 1944, a los 18 años. El criadero de la monarca llegó a tener 30 de estos perritos. Sin embargo, dejó de criarlos al cumplir 90 años, temerosa de que quedarían huérfanos a su muerte.

Aun así, su hijo Andrés le regaló dos corgis, Muick y Sandy, tras la muerte del príncipe Felipe, en 2021. Los corgi, que ahora serán cuidados por Andrés y su exesposa, Sarah Ferguson, despidieron a Isabell II el pasado lunes, viendo pasar el cortejo fúnebre desde el castillo de Windsor.