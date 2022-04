El vínculo de la reina Isabel con los corgis: un romance que lleva más de siete décadas

Ver a Isabel II con sus perros se convirtió en una postal habitual. Tampoco resulta extraño que cada vez que la reina abandona el Palacio de Buckingham para visitar alguna de las propiedades de la monarquía, lo haga acompañada de sus adorados corgis. El amor por esta raza es de larga data en la familia real, y en lo que se refiere a ella, nació en 1944 cuando cumplió 18 años y recibió como regalo a Susan, la primera de su estirpe. A partir de esta, continuaría una larga descendencia que superó los 30 ejemplares. Luego de casi ocho décadas rodeada de ellos, y con ocasión de su cumpleaños número 96 este 21 de abril, serán Candy, Muick y Sandy quienes estarán a su lado.

La raza Pembroke Welsh Corgi (o Corgi Galés de Pembroke) comenzó a escoltar a la monarquía británica en 1933 cuando el padre de la reina, George VI, trajo a su hogar el primer ejemplar, al que llamaron Dookie. Desde entonces, los pequeños de cuatro patas conquistaron el corazón de la familia y los acompañaron a través de varias generaciones.

Corgis reales: en 1969 la reina Isabel II fue filmada con sus perros para un "detrás de escena" de un documental que retrataba la vida de la realeza (Shutterstock / Rex - HOLA)

A partir de Susan, Isabel II tuvo 30 perros más, la mayoría descendientes de su primera mascota. De ellos, actualmente solo le queda Candy, con quien terminaría el linaje. Luego de la muerte de Vulcan en diciembre de 2020, trascendió que ocho años atrás la monarca tomó la decisión de no tener más mascotas, impulsada por el sentimiento de no querer “abandonarlas” una vez que falleciera.

Sin embargo, todo cambió poco después de que Felipe de Edimburgo ingresara en el hospital privado King Edward VII tras descomponerse. Por aquellos días, recibió en el castillo de Windsor -su nueva residencia oficial- a Fergus y Muick, un dorgi el primero (cruce de corgi y dachshund) y un corgi puro el segundo. Ambos fueron un regalo por parte del príncipe Andrés de York, y sus nietas, las princesas Beatriz y Eugenia. Cuando se conoció la noticia, The Sun publicó: “Es impensable que la reina no tenga corgis. Es como si la torre de Londres no tuviera cuervos”.

Desde hace casi ocho décadas, los corgi son compañeros infalibles para Isabel II (Crédito: AFP)

La muerte del príncipe Felipe el 9 de abril de 2021 significó un duro golpe para la reina, quien se refugió en sus animales. Sin embargo, el alivio duró un suspiro, ya que dos meses después falleció Fergus. Algunas fuentes manifestaron al citado diario británico que “Isabel estaba absolutamente devastada. Los cachorros habían sido traídos para animarla durante un período muy difícil”. El pequeño tenía alrededor de cinco meses cuando sufrió un infarto.

Ante un escenario tan devastador, Andrés y sus hijas nuevamente le regalaron otro corgi, a quien llamó Sandy. La noticia de la existencia de este último se conoció en The Other Side of The Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, el libro de Angela Kelly, asistente de Isabel -y quien desde hace más de dos décadas forma parte de su círculo más íntimo, encargada de su vestuario, joyas y condecoraciones.

En dicha publicación, expresó que “Isabel II encontró momentos especiales de ‘alegría’ junto a Muick y Sandy, durante el confinamiento por el Covid-19″, según reseñó Newsweek.

La soberana con uno de sus amados dorgis (cruza de dachshund y corgi)(Foto: EFE-HOLA)

Es así como Candy, Muick y Sandy pasaron a ser “los nuevos tres mosqueteros” de la reina. Tan característicos son estos animales en su vida, que no pudieron dejar de ser retratados en las dos primeras temporadas de la exitosa serie de Netflix The Crown; y se cree que el reciente aumento en la popularidad de la raza responde a ello.

En un contexto familiar adverso que atravesó durante el último año tras el aparente fin del escándalo que protagonizó Andrés de York por la demanda por agresión sexual de Virginia Giuffre, y la desgarradora distancia que su nieto Harry mantiene con ella y el resto de los miembros de la realeza; sumado a que es el segundo cumpleaños que pasa sin Felipe a su lado, es probable que la monarca reciba cientos de saludos y regalos en su día. Pero, si hay algo de lo que no quedan dudas es que lo pasará rodeada de sus tres inseparables amigos caninos.