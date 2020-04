Detroit es la ciudad más grande de Michigan, uno de los estados más afectados por el coronavirus en Estados Unidos. Hasta el momento registra un total de 417 muertos.

Un hombre usó 900 dólares de sus ahorros para ayudar a los enfermeros que trabajan en los centros médicos de Detroit, la ciudad más grande de Michigan, en Estados Unidos . Con esa suma de dinero, el sujeto, llamado Allen Marshall, compró una gran cantidad de nafta para más cincuenta de ellos.

"Los amo y solo quiero que sepan eso", dijo Marshall a WDIV , una cadena de la CNN . Imran Al Samet, que trabaja en la estación de servicio, le contó al medio de comunicación que Marshall pasó el miércoles y el jueves por la mañana para dejar comprado combustible destinado exclusivamente a los enfermeros y enfermeras de la ciudad. El hombre pidió permiso para dejar colgado un cartel que decía: "Combustible gratis para el personal de enfermería" .

Michigan es uno de los estados más afectados por la pandemia : registra cerca de once mil contagiados y 417 muertos.

De acuerdo con The Detroit Free Press, Marshall había ahorrado ese dinero para comprar una herramienta que afila cuchillos . Su mujer es una trabajadora esencial de Blue Cross Blue Shield, una asociación que congrega a compañías de seguro de salud en Estados Unidos.

La buena acción de Marshall fue imitada por una mujer no identificada que también compró 200 dólares en combustible para el personal de enfermería. "Mi sobrina es enfermera. Me mata saber que todos los días va a trabajar. No sé si se enfermará o qué le puede pasar. Son héroes y debemos hacer todo lo posible para apoyarlos ", dijo a WDIV.