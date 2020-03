Pornhub, una de las mayores plataformas de streaming XXX, pretende amenizar el aislamiento ofreciendo sus contenidos premium gratis. Crédito: Pexels

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de marzo de 2020 • 15:21

Hasta el 3 de abril los italianos deben guardar una cuarentena obligada para ganarle la batalla al coronavirus. Aquellos que no cumplan con la orden de quedarse en casa serán multados, es decir, que están prohibidos todos los desplazamientos que no sean por trabajo o por emergencias de salud. Incluso los negocios están cerrados, salvo las farmacias y supermercados. No hay ningún lugar adónde ir más que deambular entre la cocina, el living, el dormitorio y quizás el balcón.

Mientras que la economía registra que las plataformas de streaming son de las pocas empresas que todavía continúan con valores en alza en las bolsas del mundo, algunas organizaciones aprovechan también para hacer marketing de sus propios servicios. Es el caso de Pornhub , uno de los mayores espacios de la web que ofrece pornografía online , que, en un insólito gesto de solidaridad ha ofrecido a los italianos su servicio premium de manera gratuita hasta que terminen las dos semanas de aislamiento.

Hasta el 3 de abril todo el contenido del sitio web será de acceso gratuito para los italianos. Crédito: Twitter Pornhub

El sitio de contenidos XXX dice en su versión italiana: "Queremos hacerte compañía estas semanas en casa, así que durante el próximo mes tendrás acceso a Pornhub Premium sin necesidad de introducir los datos de tu tarjeta de crédito". Cabe destacar que Italia es el séptimo país en número de usuarios de la página.

De la misma manera, la plataforma de videos amateurs de Pornhub, llamada Modelhub, anunció que donará un porcentaje de las ganancias obtenidas en marzo para la lucha contra la pandemia. XHamster, otro sitio de contenido pornográfico, también ofrece gratis su contenido pago aunque sólo para los habitantes de Lombardía, una de las regiones más afectadas por el virus.