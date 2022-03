Cuáles son los tres problemas más comunes del enamoramiento

Hoy te invito a reflexionar juntos sobre el enamoramiento. En primer lugar, debemos hacer una distinción entre enamoramiento y amor. Una cosa es “estar enamorado” y otra, muy diferente, es “amar”. El enamoramiento es ciego; el amor ve todo lo que no vio aquel.

El enamoramiento es una respuesta de tipo psicobiológico y puede durar hasta nueve meses, que es cuando alcanza su máxima intensidad. Luego, comienza a disminuir; sin embargo, debería permanecer a lo largo de toda la vida.

Cuando uno está enamorado, cree que el otro es “perfecto”; piensa en el otro a cada instante; busca verlo con frecuencia. Esto se debe a que existe un trastorno temporo-espacial. Por ende, quiero estar con el otro y siento que el otro es mío, y que yo soy de él o de ella. Quien está enamorado no ve nada negativo; no ve defectos, ni potenciales problemas. ¡Todo es maravilloso en presencia del otro!

Lo normal es que, lentamente, vaya surgiendo el amor y este sí es capaz de ver lo bueno y lo no tan bueno. Como resultado, se produce la “negociación”.

Para que una pareja sea sana y perdure en el tiempo, se deben construir a diario enamoramiento y amor: los dos juntos, de la mano Pexels

A continuación, desarrollo los conflictos más comunes con respecto del enamoramiento:

1. No me puedo enamorar

Algunas personas fueron lastimadas en el pasado y, en consecuencia, han desarrollado mucho el mecanismo de racionalización. Así, han bloqueado la capacidad de sentir. Es el resultado del miedo a sufrir nuevamente.

2. Me enamoro todos los días

Hay personas que confunden superficialidad, entusiasmo, pasión, con enamoramiento. Entonces, cambian de pareja sin poder profundizar. Íntimamente, esta actitud enmascara también un temor. Su pensamiento inconsciente es: “No echo raíces con nadie porque no quiero sufrir”. Se enamoraron del enamoramiento.

3. Te controlo porque estoy enamorado de vos

No es lo mismo estar enamorado que celar, asfixiar, intentar controlar. Parece enamoramiento, pero no lo es. Los celos no son sinónimo de amor, sino deseo de controlar al otro.

El psicólogo estadounidense Robert Jeffrey Sternberg, quien investigó mucho el tema, explica que el amor verdadero posee tres características:

Intimidad emocional : la capacidad de abrirse el uno al otro mutuamente, como en la amistad.

: la capacidad de abrirse el uno al otro mutuamente, como en la amistad. Eros : si no hay pasión y búsqueda de lo nuevo, de lo novedoso, y solo hay intimidad emocional, se trata de una amistad.

: si no hay pasión y búsqueda de lo nuevo, de lo novedoso, y solo hay intimidad emocional, se trata de una amistad. Compromiso: si falta el deseo de comprometerse con el otro, la pareja no perdurará mucho en el tiempo.

Si hay compromiso y eros, pero no hay amistad, será difícil que puedan armar el cerebro de pareja. Si hay intimidad y compromiso, pero no hay eros, con el tiempo, surgirá el aburrimiento.

Para que una pareja sea sana y perdure en el tiempo, se deben construir a diario enamoramiento y amor: los dos juntos, de la mano.