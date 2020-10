Vivir en Alemania: cuáles son los requisitos para radicarse en el país europeo

Cuáles son los requisitos para un latinoamericano que quiere migrar al país europeo

Andrés Felipe Carreño, coordinador de operaciones internas de Futuro en Alemania (empresa dedicada a apoyar profesionales de la salud que quieren ejercer en el país europeo), habla sobre las diferentes modalidades que hay para latinoamericanos, en cuestiones de migración a Alemania.

En principio, el experto asegura que hay riesgos latentes para los interesados en aplicar a los programas de migración de cualquier país, ya que hay individuos y grupos dedicados a estafar y aprovecharse de la necesidad de quienes buscan salir del país en la búsqueda de nuevas oportunidades." Este tipo de 'ofertas' no solo se presta para estafas, también se puede prestar para trata de blancas y para muchas otras cosas de carácter ilegal", dice Carreño.

Una recomendación para evitar este riesgo es acceder a la información que prestan las instituciones oficiales del gobierno del país al que se quiera ir -en este caso, el gobierno alemán- con el fin de hacer una investigación que le brinde las herramientas suficientes para reconocer si, en algún momento, está siendo víctima de una estafa.

La puerta de Brandeburgo en Berlín, sobre la Wilhemstrasse Crédito: Shutterstock

"Recurrir a los canales que ofrecen las instituciones públicas y público-privadas Colombia: llámese la Cancillería, llámese la Embajada de Alemania o llámese la Cámara de Comercio que une a ambos países (...) Y también, por supuesto, cuando te contactes con una empresa privada, hay que solicitarle documentación legal", especifica el experto.

Hay diferentes maneras legales de lograr el objetivo de emigrar a Alemania: migraciones de carácter académico, de carácter laboral y de carácter familiar." Cuando tenés un vínculo familiar con una persona de nacionalidad alemana aplicás a un visado de reunificación familiar. (...) Para realizar estudios de pregrado o de posgrado en el exterior aplicás a un visado de estudiante", explica el abogado.

En la aplicación al visado laboral los requisitos varían dependiendo de la profesión del solicitante (hay profesiones reguladas y no reguladas). Por ejemplo, en el sector salud es más factible que el aspirante logre pasar los procesos a causa la necesidad del país con respecto a profesionales que ejerzan en esta área. Actualmente, hay un porcentaje muy alto de personas con una edad alta (más de 40 años, por ejemplo) y la tasa de natalidad no logra compensar la cantidad de personas que serán necesarias en algunos sectores del país en futuras generaciones, situación que se dio también en los años 70.

"En el área de la salud ese fenómeno se vive con mayor latencia. Actualmente, si vas a una clínica u hospital en Alemania, la mayoría de personas que te atienden ya están cerca de una edad de jubilación o edad de indefensión", contextualiza Carreño: "Cuando ellos se jubilen no habrá quienes cumplan esas funciones laborales".

"En las estadísticas de medios europeos, como 'Deutsche Welle', se registran cifras de 1,36 % de natalidad, mientras que debería haber un 2,3%. Estos datos no muestran que a futuro haya una población joven y joven adulta que ocupe los cargos disponibles en el país y haga el relevo poblacional", asevera el coordinador de Futuro en Alemania.

Otra profesiones reguladas que tienen más factibilidad de éxito son el desarrollo de software y otras carrera relacionadas con el área de la tecnología. Por su parte, entre las profesiones no reguladas la construcción, la gastronomía, el servicio al cliente y la carpintería son trabajos altamente requeridos en el país europeo.

"Hay profesiones en las que los requisitos son más laxos que en otras. Por ejemplo, no es lo mismo homologar tu título como enfermero a hacerlo como técnico en enfermería, o como profesional en atención prehospitalaria. Entre más 'importante' es el cargo más son los requisitos". Uno de los requisitos es el certificado de homologación, el cual es requerido por el gobierno alemán para algunas carreras reguladas. "Los abogados no pueden homologar, porque las leyes cambian de un país a otro, y los politólogos sí pueden hacerlo, con ciertas restricciones", explica Carreño.

"Cuando llegás a Alemania te dicen que la clave de la integración está en el idioma", asegura el experto

Otro de los requisitos que generalmente se pide para aplicar es el aprendizaje del idioma certificado a partir de un 'test' aprobado por el gobierno alemán.

"(El idioma) es casi siempre la barrera más importante. De hecho, cuando llegás a Alemania te dicen que la clave de la integración está en el idioma porque te permite no solo comunicarte, expresarte y entender, sino que te permite también integrarte culturalmente al país", asegura el abogado. Este factor también depende de la profesión, ya que, por ejemplo: "un médico tiene que certificar, antes de haber viajado a Alemania, un nivel C1 dentro del marco de referencia académico europeo (además de otra prueba del idioma de carácter técnico y otra en la práctica), mientras que un profesional de enfermería puede presentar un nivel B2".

Por último está el contrato laboral que le permita saber a la Embajada de Alemania en el país de residencia que el aspirante tendrá la suficiente solvencia económica para establecerse en el país. Aunque estos son los requisitos generales para un latinoamericano que quiere vivir y trabajar en Alemania, Carreño aclara que es un tema extenso, el cual debe matizarse porque los requisitos cambian dependiendo de la profesión del solicitante: "Depende del caso en concreto. Todo es demasiado específico, por lo cual es muy difícil generalizar".

Con respecto de las personas que no tienen posibilidad de pasar asegura: "Si tenés antecedentes penales difícilmente te van a otorgar un visado. Ese es un primer filtro clave (...) Con respecto de la edad, no existe una norma que diga que este factor no te permita pasar los procesos. Pero si es posible que complique las cosas porque hay unas edad de pensión en Alemania (65 años)", concluye.