Cuándo es el próximo feriado después de este fin de semana largo de marzo 2023

escuchar

Este 24 de marzo se celebra el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a cuarenta años de la vuelta a la democracia tras la última dictadura en nuestro país. Es una fecha para conmemorar y no olvidar a las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas durante el período del gobierno de facto, e incluso en los meses previos.

Mientras gran parte de la población se movilizará en distintos actos y marchas, algunas personas aprovecharán la ocasión para realizar una escapada y disfrutar el fin de semana largo, ya que este día cae un viernes. De todos modos, este año habrá varias oportunidades para ello, ya que se trata de uno de los ocho fines de semanas largos del año.

¿Cuándo es el próximo feriado?

El próximo feriado será en un poco más de una semana: el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este es un feriado nacional que fue establecido por ley por el Congreso Nacional en el año 2000. Se trata del momento en que inició la guerra de Malvinas, en 1982, por lo que con esta celebración se busca recordar a los 649 combatientes argentinos que murieron en esta batalla, que duró 74 días.

Sin embargo, en 2023, esta fecha no se podrá aprovechar para hacer algún viaje porque cae un domingo y, como es un día no laborable inamovible, no se lo puede cambiar de día.

El año pasado se cumplieron cuarenta años de la guerra de Malvinas Concertación TOAS

Todos los feriados de 2023

Feriados intransferibles

1° de enero (Año Nuevo)

20 y el 21 de febrero (Feriados de Carnaval)

24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)

2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

7 de abril (Viernes Santo)

1° de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)

17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes)

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

9 de julio (Día de la Independencia)

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín), que se celebrará el lunes 21 de agosto

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) que se celebrará el lunes 16 de octubre

Feriados de fines turísticos

El viernes 26 de mayo (puente con el feriado del jueves 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo).

El lunes 19 de junio (puente con el feriado del martes 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

El viernes 13 de octubre (fin de semana largo, de cuatro días, por traslado del jueves 12 de octubre -Día del Respeto a la Diversidad Cultural- al lunes 16 de octubre).

LA NACION