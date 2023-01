¿Cuántos feriados quedan en enero 2023?

escuchar

Empezó el 2023 y luego del descanso (algo acotado por caer en fin de semana) del Año Nuevo el domingo 1°, muchos quieren saber cuántos feriados quedan en enero, un mes que tiene celebraciones pendientes como los Reyes Magos.

Se trata de la fiesta del 6 de enero que muchos ven como complementaria a la Navidad, ya que se conmemora el episodio bíblico en el que, poco después del nacimiento de Jesús, acudieron a visitarlo tres soberanos de Oriente que le llevaban regalos, advertidos por una profecía de que el recién nacido sería el próximo “rey de reyes”.

Aunque el día de los Reyes Magos es celebrado por grandes y chicos en buena parte de la Argentina el 6 de enero, no es un feriado nacional Shutterstock

Pero dicho día, de importancia para la tradición católica y muy esperado por los más chicos por la costumbre de otorgar regalos, no es una jornada de descanso generalizado según el calendario oficial de feriados del 2023. De hecho, según este documento oficial que en noviembre del 2022 marcó las jornadas de asueto venideras, no hay ninguna otra fecha no laborable en el primer mes del año.

Esto no cambia que enero sea tradicionalmente un mes de descanso, al estar comprendido dentro del período legal de base para tomar vacaciones en el año, así como en pleno receso escolar de verano. Por eso, si bien no es un mes que tenga más feriados que el Año Nuevo, sí es considerado temporada alta para el turismo.

Además, los días de enero conforman la feria judicial 2023, decretada por la Corte Suprema como un receso anual para la Justicia. Este descanso se repite cada año en este mes y abarca a los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal, los poderes judiciales de las provincias y las cámaras federales de apelaciones de todo el país.

Todos los feriados inamovibles, trasladables y puentes del 2023

La sequía de asuetos que afecta a enero no es extensiva al resto de los meses, y para comprobarlo basta ver el calendario oficial de feriados del 2023. Según este cronograma, a lo largo del año que comienza, habrá 14 feriados inamovibles, 2 trasladables y 3 con fines turísticos, lo que contabiliza un total de 19 días de asueto. De esta lista, ya se fue el primero, el día de Año Nuevo, pero todavía quedan muchos descansos a lo largo del año.

Luego de haber pasado el primer día del año, los feriados inamovibles de 2023 serán:

20 y 21 de febrero (Feriados de Carnaval)

24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)

2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

7 de abril (Viernes Santo)

1° de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)

17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes)

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

9 de julio (Día de la Independencia)

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad)

En tanto, los feriados trasladables producirán los siguientes cambios:

El 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebrará el lunes 21 de agosto

El 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 16 de octubre

Por último, en cuanto a los feriados con fines turísticos o puentes, la ley establece que puede haber hasta tres fechas de estas características. En 2023 estas serán:

Viernes 26 de mayo (puente con el feriado del jueves 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo)

Lunes 19 de junio (puente con el feriado del martes 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

Viernes 13 de octubre (fin de semana largo, de cuatro días, por traslado del jueves 12 de octubre -Día del Respeto a la Diversidad Cultural- al lunes 16 de octubre.

LA NACION

