Cuidado con las pantallas y otros consejos para lograr saciedad sin comer de más, según la ciencia

La sensación de hambre es una señal que el cuerpo envía para indicar que necesita energía, pero reconocer cuándo estamos saciados puede resultar más difícil. Esta falta de conciencia puede llevarnos a comer en exceso, lo que a largo plazo puede tener consecuencias negativas para nuestra salud.

Afortunadamente, la ciencia ofrece algunos consejos sobre cómo saciarnos de manera más efectiva y evitar el exceso de comida. ¿Querés saber cuáles son?

¿Cuál es la forma correcta de comer para lograr saciedad? (Foto Pexels)

Descubrí cómo saciarte sin comer en exceso

Uno de los comportamientos que pueden interferir con nuestra capacidad para sentirnos saciados es comer muy rápido. Cuando comemos deprisa, el cuerpo no tiene tiempo suficiente para procesar adecuadamente los alimentos, lo que puede llevarnos a consumir más de lo necesario antes de sentirnos llenos.

Por lo tanto, es importante tomar el tiempo necesario para comer y permitir que el sistema digestivo se adapte a medida que ingerimos alimentos, según descubrió un estudio publicado en Nature, “Sequential appetite suppression by oral and visceral feedback to the brainstem”.

Además, el entorno en el que comemos también puede influir en nuestra sensación de saciedad. Comer frente a pantallas, como la televisión o el teléfono, puede distraernos y hacer que no prestemos atención a las señales de nuestro cuerpo.

Para sentirnos saciados antes, es importante centrar nuestra atención en la comida y comer con los cinco sentidos, prestando atención a los aromas y sabores que nos ayudan a conectar con las señales de saciedad que nuestro cuerpo nos envía.

Es importante comer de manera consciente (Foto Pexels)

Tomarse el tiempo para saborear y masticar despacio los alimentos también puede ayudar a sentirse saciado con menos comida. Masticar lentamente y tomarse el tiempo entre bocado y bocado permite que el cuerpo genere la hormona leptina, que está vinculada a la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito y evitar comer en exceso, pero sin dejar de prestar atención al hambre.