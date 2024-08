El alimento que no tiene azúcar, pero aumenta las posibilidades de diabetes, según un estudio respaldado por Harvard

Escuchar

El vínculo entre la alimentación y el desarrollo de enfermedades crónicas es objeto de estudio a través del tiempo. Aunque muchas personas asocian el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con un consumo excesivo de azúcar, un estudio reciente publicado en Nature reveló que un alimento aparentemente saludable y sin azúcar también podría aumentar las probabilidades de padecer esta enfermedad: la carne roja. Esta revelación, respaldada por expertos de Harvard, generó inquietud acerca del consumo frecuente de este alimento.

La carne roja puede influir en el desarrollo de la diabetes

El estudio, dirigido por el investigador Frank Hu y publicado en la revista científica, indica que el consumo habitual de carne roja está vinculado a un aumento significativo en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Específicamente, los resultados sugieren que consumir alrededor de 70 gramos de carne roja al día, lo equivalente a una porción del tamaño de una hamburguesa, podría incrementar este riesgo en un 26%. Este vínculo no se debe a la presencia de azúcar en la carne, sino a un componente específico: el hierro hemo.

¿Qué es el hierro hemo y cómo afecta al cuerpo?

El hierro hemo es un tipo de hierro presente principalmente en la carne roja y otros productos animales. A diferencia del hierro no hemo, que se encuentra en los vegetales, este es absorbido por el cuerpo con mayor facilidad. No obstante, esta alta capacidad de absorción puede tener consecuencias negativas.

Según el estudio, el exceso de hierro hemo podría desencadenar procesos inflamatorios en el cuerpo, lo que a su vez puede reducir la sensibilidad a la insulina. La insulina, la hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre, es fundamental para el cuerpo, y una disminución en su sensibilidad, conocida como resistencia a la insulina, es un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2.

Implicaciones en la dieta

Estos hallazgos sugieren que reducir el consumo de carne roja podría ser una estrategia eficaz para disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, especialmente en personas con otros factores de riesgo como el sobrepeso o la falta de actividad física. Los investigadores aconsejan, en su lugar, una dieta más enfocada en alimentos de origen vegetal, que no solo proporcionan nutrientes esenciales, sino que también carecen del hierro hemo que podría contribuir al desarrollo de la enfermedad.

No obstante, es fundamental que una dieta vegetariana o vegana esté bien equilibrada para garantizar una ingesta adecuada de proteínas y otros nutrientes esenciales, como el hierro no hemo. Aunque este tipo de hierro es menos absorbible, puede satisfacer las necesidades del organismo cuando se consume junto con vitamina C.

Qué tan común es la diabetes tipo 2 y cuál es su impacto

La diabetes tipo 2 es una preocupación creciente en todo el mundo. Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA), casi 30 millones de niños y adultos de Estados Unidos tienen diabetes y 8 millones de ellos no saben que padecen la enfermedad.

Muchos creen que la diabetes afecta solo a gente mayor, pero en 2012 se diagnosticaron 1,7 millones de casos nuevos de diabetes en personas mayores de 20 años. Esta enfermedad es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

