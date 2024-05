Ella tiene 32 años, su madre 62, las confunden todo el tiempo y sorprendieron con sus secretos de belleza

Escuchar

La esperanza de vida de los seres humanos se alargó, con el paso del tiempo, y hoy por hoy sobrepasa los ochenta años. Esto se debe a los avances de la medicina y también a una tendencia que ya se instaló en nuestras sociedades hace tiempo: el autocuidado. Esta corriente no sólo pone el énfasis en vivir sin enfermedades, sino además y, sobre todo, se asienta en las claves para vernos saludables y más jóvenes de lo que, en realidad, dice nuestro documento de identidad.

Precisamente, un video de TikTok que se hizo viral demuestra esta afirmación. La historia comienza con una joven española de 32 años, llamada Isabel Quiros, que es entrenadora personal. A través de su cuenta @hit_isacu de la plataforma china, compartió un clip con su madre de 62 años que dejó a miles de usuarios sorprendidos por lo joven que parece.

El video las muestra a las dos producidas para un evento especial. Sobre el clip se pueden ver las edades de ambas mientras bailan el tema Las divinas y se puede observar cómo la hija está orgullosa de la apariencia de su madre, a la que le hace dar una vuelta entera moviéndose al ritmo de la música.

El clip de tan sólo 22 segundos alcanzó para que se conviertan en tendencia viral debido a la espectacular figura y rostro de la madre. Incluso, hasta muchos usuarios confundieron los roles. “Pensé que la hija era la mamá”, se repite en los comentarios de la publicación que hasta el momento tiene más de diez millones de reproducciones y casi 500 mil likes.

Los secretos de belleza de madre e hija

El contenido compartido por Isabel disparó otro video en el que responde a los comentarios acerca de que la madre es más atractiva que ella, algo que la usuaria de TikTok se tomó con total naturalidad: “Gente, yo no entiendo en qué mundo podéis pensar que yo no sé que mi madre está más buena que yo. Yo lo sé desde que nací”, comienza diciendo y agrega que “parece una actriz”. “Claro que sé que está más buena que yo, pero por supuesto, esto no es algo nuevo”, aseveró.

Luego se refirió a las costumbres y a los secretos de autocuidado que sostiene su madre para verse así de increíble: “Ella entrena conmigo cinco veces a la semana, tiene una relación personal con Dios, hace el amor con mi padre varias veces a la semana y siempre mantiene una buena actitud; no se estresa como la mayoría de la gente a temprana edad”. Sin dudas, una combinación ganadora.

Este segundo clip también obtuvo diez millones de visitas y más de 2500 comentarios halagadores para madre e hija: “Tu mamá es una diva y tú también querida”, “Que nos pase su rutina de skincare”, “Son bellas las dos”, “Tu mamá es linda, pero tú eres joven y linda también, cada quien en su edad están buenas” y “Tienes 1000 puntos por tu personalidad”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Además, más allá del impacto por la apariencia física, el video ha generado una ola de comentarios positivos sobre la relación madre e hija. Muchos celebran la complicidad, el humor y el amor que se desprende de su interacción.

